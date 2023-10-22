Hubble заметил ''космический головастик в красном море'': фото

Космический телескоп Hubble среди резкого красного света туманности Душа (Westerhout 5 или IC 1848) сфотографировал газообразный столб, "удерживающий детеныша звезды". Объект напоминает головастик.

Как сообщает Live Science, фото было сделано в 7000 световых годах от Земли в созвездии Кассиопеи, в спиральном рукаве Персея галактики Млечный Путь.

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Отмечается, что новое изображение показывает темный объект в форме головастика в "красном море" – туманности, являющейся скоплением пыли и газа в космосе.

"В частности, это эмиссионная туманность — яркое диффузное облако электрически заряженного газа, излучающего собственный свет. Туманность красная, потому что она излучает свет H-альфа, который является результатом того, что электроны в атомах водорода излучают свет, когда они становятся менее энергетическими", – отмечает издание.

Этот "головастик" является испаряющимся газовым шариком (EGG). Эти пузырьки межзвездного газа достаточно плотные, чтобы сворачиваться под собственным весом, образуя молодые звезды, похожие на вылупляющиеся яйца.

Однако это "яйцо" (KAG2008 globule 13 и J025838.6+604259) отличается от большинства, поскольку является уединенным свободно плавающим телом с четкой формой "голова-хвост" (frEGG).

Напомним, две гигантские планеты столкнулись и улетучились в звездной системе. После их смерти в космосе был замечен "пончик".

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