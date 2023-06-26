Идеально для пасты и тостов: рецепт песто с зеленым горошком
Традиционный вариант соуса песто делается из базилика, чеснока, кедровых орехов, пармезана и оливкового масла. Зеленый горошек придает ему свежий и сладковатый вкус и яркий цвет.
Ингредиенты:
– Зеленый горошек – 150 г
– базилик зеленый, пучок – 1 шт.
– чеснок, зубчики – 2 шт.
– Масло оливковое Extra Virgin – 2 ст. л.
– масло сливочное – 10 г
– Твердый сыр – 50 г
– Соль – по вкусу
– Перец черный молотый – по вкусу
– лимон, долька – 2 шт.
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Способ приготовления:
1. Насыпьте зеленый горошек на сковороду, залейте водой, чтобы покрывала, и варите под крышкой около 5 минут, после чего промойте холодной водой.
2. Взбейте горошек, базилик, творог, чеснок и сливочное масло блендером пульсируя. Медленно влейте растительное масло, аккуратно перемешивая.
3. Посолитн и поперчите, сбрызните соком лимона и перемешайте.
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