'Идет на все, не имея возможности все выиграть': президент Финляндии уверен в проигрыше путина

Президент Финляндии Саули Нийнисте считает, что у российского диктатора владимира путина нет шансов на победу в войне против Украины. По его словам, глава кремля пошел в ва-банк.

Финский лидер обеспокоен, что пути идет на все, не имея возможности выиграть. Об этом Нийнисте сказал в интервью шведской газете Dagens Nyheter.

В частности президент Финляндии прокомментировал проведение так называемых референдумов на временно оккупированных территориях Украины осенью 2022 года.

"Я это расценил так, что он поставил все на войну, говоря о "навсегда". Он, как в покере, пошел ва-банк. Меня до сих пор волнует то, что мы имеем дело с тем, кто идет на все, не имея возможности все выиграть. Что значит, если ты проиграл, когда поставил все?" – отметил он.

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Нийнисте добавил, что ситуация сейчас "намного хуже", чем то, что он мог представить себе год назад. В то же время глава Финляндии подчеркнул, что это не просто "война между солдатами", а война против украинского общества и инфраструктуры.

"Это полномасштабная война, и, пожалуй, самое страшное, что ей не видно конца", – указал он.

Напомним, ранее источники сообщали, что путин дал Герасимову срок показать ему результаты после войны за 3 месяца. Таким образом он дал шанс исправить ошибки после неудавшегося весеннего блицкрига на Киев.

В то же время, секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что среди силовиков и военных россии назревает внутренний конфликт. Своими кадровыми изменениями путин демонстрируют, что идет в ва-банк.

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