'Йде на все, не маючи можливість все виграти': президент Фінляндії впевнений у програші путіна

Президент Фінляндії Саулі Нііністьо вважає, що російський диктатор володимир путін не має шансів на перемогу у війні проти України. За його словами, глава кремля пішов у ва-банк.

Фінський лідер стурбований, що путін йде на все, не маючи можливості виграти. Про це Нііністьо сказав у інтерв'ю шведській газеті Dagens Nyheter.

Зокрема, президент Фінляндії прокоментував проведення так званих референдумів на тимчасово окупованих територіях України восени 2022 року.

"Я це розцінив так, що він поставив усе на війну, говорячи про "назавжди". Він, як у покері, пішов ва-банк. Мене досі хвилює те, що ми маємо справу з тим, хто йде на все, не маючи можливість все виграти. Що означатиме, якщо ти програв, коли поставив усе?" – зазначив він.

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Нііністьо додав, що ситуація зараз "набагато гірша", ніж те, що він міг уявити собі рік тому. Водночас глава Фінляндії наголосив, що це не просто "війна між солдатами", а війна проти українського суспільства та інфраструктури.

"Це повномасштабна війна, і, мабуть, найстрашніше те, що їй не видно кінця", – вказав він.

Нагадаємо, раніше джерела повідомляли, що путін дав Герасимову строк показати йому результати по війни за 3 місяці. Таким чином він дав шанс виправити помилки після весняного бліцкригу на Київ, що не вдався.

Водночас секретар РНБО Олексій Данілов повідомив, що серед силовиків та військових росії назріває внутрішній конфлікт. Своїми кадровими змінами путін демонструє, що йде у ва-банк.

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