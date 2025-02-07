Имеют ли право УБД на льготный проезд в транспорте в 2025 году

В Украине участники боевых действий имеют право на безвозмездный проезд в общественном транспорте, однако иногда перевозчики отказывают в предоставлении этой льготы. Чаще такая ситуация возникает из-за отсутствия компенсаций за перевозку ветеранов, однако это не является законным основанием для отказа.

В соответствии с Законом Украины "О статусе ветеранов войны", участники боевых действий могут бесплатно пользоваться городским общественным транспортом, автобусами пригородных и междугородных маршрутов, а также железнодорожным и водным транспортом. Для этого необходимо иметь при себе удостоверение УБД, а при применении автоматизированных систем – электронный билет. Об этом пояснили на сайте "Армия Inform".

Если льготный проезд был незаконно отказан, следует отстаивать свои права. В таком случае следует зафиксировать нарушения: сохранить билет, записать номер транспорта, маршрут и время поездки, а также контакты свидетелей. Важно узнать название перевозчика и его контактные данные, обычно размещенные в салоне транспортного средства.

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Далее следует подать заявление о нарушении в Национальную полицию, Укртрансбезопасность или орган местного самоуправления, на территории которого проходит маршрут. К обращению необходимо добавить копии удостоверения УБД и билета (если он был приобретен).

За безосновательный отказ в предоставлении льготного проезда предусмотрена административная ответственность в соответствии со ст. 133-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Водителям и предпринимателям грозит штраф в размере 50 тысяч рублей.

Напомним, ранее мы рассказывали, что часть УБД может лишиться льгот в 2025 году.

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