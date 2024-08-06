Имеют ли право украинцы отказаться от поверки счетчиков

Расходы на проверку измерительных приборов ложатся на плечи потребителя. Регулярная проверка измерительных устройств, включая счетчики горячего водоснабжения и тепловой энергии, является обязанностью пользователей коммунальных услуг.

Об этом напомнили представители "Облтеплокоммунэнерго".

Проверка соответствующих измерительных устройств должна проводиться каждые четыре года для гарантии их корректной работы и точного учета потребленных коммунальных ресурсов.

При этом пользователь имеет право самостоятельно выбрать сертифицированную организацию для проведения проверки счетчиков и за свой счет оплатить эту процедуру. Ценовой диапазон колеблется от 350 до 1000 гривен.

После завершения метрологической проверки приборов учета воды и тепла потребитель обязан передать полученную информацию в соответствующие коммунальные службы.

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Избегать проверки счетчиков невозможно. Если пользователь игнорирует сроки обязательной проверки измерительных приборов, коммунальное предприятие теряет право использовать показания таких счетчиков для расчетов. В таком случае начисления будут производиться по методике, которая применяется к помещениям без индивидуальных средств учета, что может привести к существенному росту сумм в платежных документах.

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