Имеют ли участники боевых действий право на нулевое растаможивание авто: разъяснение

В 2025 году право на льготную растаможку автомобилей будет иметь лишь незначительная часть граждан. Кроме того, участники боевых действий, которые ранее освобождались от уплаты налогов при растаможке, теперь обязаны их платить.

С июля 2023 года УБД потеряли право на нулевую растаможку автомобилей. В то же время в Верховной Раде Украины рассматриваются три законопроекта, которые могут вернуть льготное налогообложение для этой категории граждан, сообщает 24 Канал.

В 2025 году нулевая растаможка применяется исключительно к автомобилям, которые ввозятся для военных нужд, в частности для передачи воинским частям:

Транспортные средства оформляются как гуманитарная помощь.

Их необходимо передать в Вооруженные силы Украины или конкретному военнослужащему, использование для личных целей запрещено.

Гуманитарная помощь проходит упрощенную процедуру оформления и освобождается от таможенных пошлин.

Читайте также: На какие льготы на проезд в транспорте имеет право участник боевых действий

Как правильно оформить автомобиль для военных:

Нужно официальное письмо от благотворительной или общественной организации, адресованное областной военной администрации и таможенной службе.Воинская часть должна подать запрос на получение автомобиля.Покупателем транспортного средства должен быть украинский благотворительный фонд или общественная организация. Для пересечения границы необходимо оформить специальную декларацию и получить ID-номер гуманитарной помощи.

Подытоживая, стоит отметить, что в 2025 году льготная растаможка автомобилей доступна только для транспортных средств, предназначенных для военных целей. Все остальные граждане Украины, включая участников боевых действий, обязаны платить все налоги, предусмотренные для растаможки.

Напомним, ранее мы рассказывали, что часть УБД может лишиться льгот в 2025 году.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!