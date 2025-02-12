Имеют только 10 дней: украинских водителей предупреждают о штрафах из-за водительского удостоверения

Водители, изменившие свои персональные данные, должны заменить водительские права в течение 10 дней, иначе им грозит штраф. Это особенно актуально для женщин, сменивших фамилию после женитьбы.

Если они часто управляют транспортом, им нужно обновить документ. Все водители должны иметь актуальные данные на водительские права во время поездок, ведь в случае остановки правоохранителями это может стать причиной для проверки, пишет PMG.

Существует два способа обмена водительского удостоверения. Первый – лично обратиться в сервисный центр МВД, второй – воспользоваться онлайн-кабинетом водителя.

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Если выбран вариант с посещением сервисного центра, следует иметь при себе паспорт с актуальным местом жительства или ID-карту, идентификационный код, старое водительское удостоверение и документ, подтверждающий изменение персональных данных. В таком случае обмен осуществляется в течение суток, а стоимость услуги – 572 гривны.

Если же выбран онлайн-метод, нужно авторизоваться в кабинете водителя, загрузить сканированные копии документов, оплатить услугу и выбрать удобный способ доставки новых прав – через "Укрпочту", курьером или в ближайший сервисный центр МВД.

Процесс обмена удостоверения занимает 10 дней, а на доставку документа прибавляется еще 5 дней. Кроме того, граждане должны оплатить логистические расходы, составляющие 294 гривны.

На портале Главного сервисного центра МВД указано, что во время военного состояния обмен удостоверения можно осуществить без предоставления медицинской справки.

Напомним, ранее мы рассказывали, кому из украинских водителей грозит наказание за отсутствие техосмотра.

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