Иран атаковал Израиль новой волной ракет: взрывы всколыхнули Тель-Авив и Иерусалим, десятки раненых (видео)

Начиная с вечера 13 июня, Иран несколько раз наносил удары по Израилю – сейчас уже известно о четырех отдельных волнах атак. Армия обороны Израиля сообщала об очередном запуске ракет, который пытались остановить израильские системы ПВО.

В ряде областей страны снова прозвучали сигналы воздушной тревоги – в частности, в Иерусалиме, Тель-Авиве и ряде других населенных пунктов. Об этом ЦАХАЛ сообщил в Telegram, пишет издание NV.

В нескольких городах во время обстрелов прозвучали взрывы - в то же время фиксировалась интенсивная работа систем ПВО. Вблизи Эйлата были обнаружены и перехвачены два неизвестных объекта, вероятно беспилотники, приближавшиеся с направления долины Арава.

По состоянию на 7:00 утра в результате очередного ракетного удара по центральному Израилю погиб один человек, еще более 20 получили ранения. Особенно пострадал Ришон-ле-Цион, расположенный южнее Тель-Авива, где ракета из Ирана попала неподалеку жилых домов. Как сообщает CNN, ссылаясь на местные экстренные службы, инцидент вызвал значительные разрушения.

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В сети появились видео последствий удара по этому региону Израиля - на кадрах зафиксированы разрушенные здания и большое количество спасателей и военных, работающих на месте инцидента.

Напомним, 13 июня Израиль нанес удар по ядерным и военным объектам Ирана. В результате атаки погиб начальник КСИР Хасейн Салами.

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