Ізраїль завдав удару по ядерних та військових обʼєктах Ірану: загинув начальник КВІР Хасейн Саламі (відео)

У ніч на 13 червня Ізраїль розпочав масштабну військову операцію проти Ірану, завдавши серію потужних превентивних ударів по ключових ядерних і військових об’єктах на всій території країни. Під обстріл потрапили центри збагачення урану в Натанзі та Фордо, ракетні бази у Керманшаху та Хорремабаді, а також стратегічні об'єкти в Тегерані, Ісфахані, Кумі, Тебрізі та інших великих містах.

Про це повідомляє Times of Israel. Одними з основних цілей стали військові командири, науковці-ядерники та важливі інфраструктурні вузли.

Міністр оборони Ізраїлю Йоав Галант оголосив надзвичайний стан по всій країні, попередивши про можливу відповідь Ірану у вигляді ракетних обстрілів і атак дронів. "Після нашого превентивного удару ми очікуємо відповідь Ірану найближчим часом", — заявив він.

В Ізраїлі тимчасово закрили міжнародний аеропорт Бен-Гуріон, сили ППО переведено у стан повної бойової готовності. Авіакомпанії також обмежили польоти над Іраком, Йорданією та Іраном.

Зранку представник Армії оборони Ізраїлю, бригадний генерал Еффі Дефрін повідомив, що Іран запустив понад 100 безпілотників у бік Ізраїлю. За його словами, ЦАХАЛ активно працює над їх знищенням. Політ дронів до ізраїльської території може зайняти кілька годин.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу у спеціальному зверненні до нації заявив, що операція була вимушеною через критичне наближення Ірану до створення ядерної зброї: "Ми атакували центр ядерної програми Ірану. Якщо не зупинити Тегеран, він отримає ядерну зброю в найближчі місяці — і це становить пряму загрозу існуванню Ізраїлю".

За словами прем’єра, Іран уже накопичив достатньо високозбагаченого урану для створення дев’яти атомних бомб і активізував зусилля з його перетворення на реальну зброю. Нетаньягу підкреслив, що операція триватиме стільки, скільки буде потрібно.

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За даними іранської агенції IRNA, унаслідок ударів загинули:

головнокомандувач Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) Хосейн Саламі,

начальник Генштабу ЗС Ірану Мохаммед Багері,

командувач оперативного командування Голам-Алі Рашид.

Також ліквідовано кількох провідних ядерних науковців, зокрема Ферейдуна Аббасі, Абдулхаміда Мінучера, Шахіда Бехешті та Ахмадрезу Золфагарі.

За даними іранського телеканалу Press TV, внаслідок ударів у Тегерані загинули п’ятеро цивільних, ще близько 20 отримали поранення. Загалом по країні постраждали щонайменше 50 мирних жителів, серед яких є жінки й діти.

Верховний лідер Ірану Алі Хаменеї підтвердив втрати серед командування і вчених, пообіцявши "суворе покарання" Ізраїлю: "Ізраїль заплатить за це. Вони самі обрали гірку долю", — заявив Хаменеї.

Ізраїльська армія повідомила, що під час операції було уражено понад 100 цілей, задіяно 200 винищувачів та значну кількість високоточної зброї.

У відповідь на атаку Іран здійснив запуск понад 100 ударних дронів у напрямку Ізраїлю, пише Times Of Israel. Крім того, Reuters із посиланням на співрозмовника в іранських службах безпеки пише, що "Відповідь на напад Ізраїлю буде жорсткою та рішучою". Посадовець додав, що деталі іранських заходів у відповідь "обговорюються на найвищому рівні".

Світова спільнота активно реагує на масштабну військову операцію Ізраїлю проти Ірану, яка розпочалась із превентивних ударів по ядерних і військових об’єктах. Відгуки на ці події вже з’явилися в заявах урядів, дипломатичних відомств і в офіційних каналах комунікації низки країн.

Про це повідомляє Reuters. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга застеріг, що конфлікт між Ізраїлем та Іраном створює загрозу глобальній безпеці. Водночас він нагадав про участь Ірану у війні проти України через постачання зброї Росії. Про це дипломат заявив на форумі GLOBSEC-2025 у Празі.

У Великій Британії прем’єр Кір Стармер висловив занепокоєння повідомленнями про удари та закликав сторони негайно зменшити напругу. За його словами, дипломатія та стриманість мають бути пріоритетом у регіоні.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц розповів, що Беньямін Нетаньягу особисто повідомив йому про початок операції. Мерц підкреслив право Ізраїлю на захист, водночас закликав уникати подальшої ескалації та заявив про готовність Німеччини використати дипломатичні засоби для деескалації. Він також скликав засідання ради безпеки, яка ухвалила рішення про захист громадян і посилення безпеки ізраїльських об’єктів у регіоні.

Франція, у свою чергу, уважно стежить за ситуацією. Міністр закордонних справ Жан-Ноель Барро закликав до стриманості й нагадав про важливість уникнення дій, які можуть підірвати стабільність. Він також підтвердив право Ізраїлю на самозахист і підкреслив необхідність задіяти дипломатичні механізми.

Різко негативну позицію висловила Туреччина. В Анкарі засудили дії Ізраїлю як провокацію та порушення міжнародного права. Турецький МЗС звинуватив уряд Нетаньягу в небажанні шукати дипломатичних рішень та закликав до негайного припинення агресії.

Японія також виступила з критикою. Міністр закордонних справ Такеші Івая назвав ізраїльські удари такими, що загострюють ситуацію, та закликав усі сторони до стриманості заради збереження миру в регіоні.

У Китаї висловили занепокоєння наслідками ударів і заявили про неприйнятність втручання в суверенітет Ірану. Представник МЗС Лінь Цзянь закликав сторони уникати загострення, водночас не висловив прямого осуду дій Ізраїлю.

Саудівська Аравія рішуче засудила ізраїльську операцію, вказавши на грубе порушення міжнародного права й посягання на суверенітет Ірану. У Ер-Ріяді закликали до припинення агресії та мобілізації зусиль для запобігання подальшому розширенню конфлікту.

Росія, устами прессекретаря Володимира Путіна Дмитра Пєскова, заявила про засудження ескалації. МЗС РФ готує розгорнуту заяву з цього приводу.

В Австралії міністерка закордонних справ Пенні Вонг також висловила стурбованість подіями на Близькому Сході, вказавши на загрозу подальшої дестабілізації. Вона підкреслила важливість повернення до дипломатії й діалогу.

Прем’єр Нової Зеландії Крістофер Лаксон назвав ситуацію на Близькому Сході "небажаним розвитком" та застеріг від подальших військових дій.

В ООН генеральний секретар Антоніу Гутерреш через свого речника засудив будь-яке військове загострення й наголосив на загрозі атаки на ядерні об’єкти Ірану в момент переговорів із США. Він закликав сторони уникати глибшого конфлікту.

У Султанаті Оман дії Ізраїлю охарактеризували як "небезпечне та безрозсудне загострення", що порушує міжнародне право. Уряд країни поклав відповідальність за ситуацію на Ізраїль та закликав міжнародну спільноту діяти рішуче.

МЗС Індонезії заявило, що атака ризикує ще більше дестабілізувати регіон. Джакарта закликала до максимальної стриманості та уникнення кроків, які можуть призвести до ширшого конфлікту.

Нагадаємо, Ізраїль та Хезболла домовились про припинення вогню.

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