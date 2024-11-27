Ізраїль та Хезболла домовились про припинення вогню: які умови

Президент США Джо Байден оголосив про досягнення домовленості між Ізраїлем і "Хезболлою" щодо припинення бойових дій. За словами Байдена, угода, що набуде чинності завтра о 4:00 ранку за місцевим часом, передбачає припинення бойових дій на кордоні між Ізраїлем і Ліваном.

Президент підкреслив, що це має стати "постійним припиненням бойових дій". Цю заяву зробив Білий дім у вівторок, 26 листопада, повідомляє Голос Америки.

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"Довготривала безпека для народів Ізраїлю та Лівану не може бути досягнута лише військовими засобами. Ми працювали з обома сторонами, щоб забезпечити мирну угоду", — заявив Байден.

Основні умови угоди:

Протягом 60 днів ліванська армія та сили безпеки мають відновити контроль над територією, включно з об’єктами "Хезболли".

Ізраїль поступово виведе свої війська з південного Лівану.

Цивільне населення з обох сторін зможе безпечно повернутися додому.

Президент також зазначив, що США не планують направляти свої війська в регіон, але разом із Францією та іншими країнами забезпечать необхідну підтримку для реалізації угоди.

Байден підкреслив, що в разі порушення домовленостей Ізраїль залишає за собою право на самооборону, відповідно до міжнародного права. Він також додав, що ця угода підтримує суверенітет Лівану. "Хезболла" розпочала атаки на Ізраїль 8 жовтня 2023 року, через день після нападу ХАМАС. Масштабні бойові дії на півдні Лівану тривали понад рік, включно з ізраїльським наземним вторгненням у вересні.

Associated Press зазначає, що ця домовленість є важливим кроком до стабілізації регіону, хоча не охоплює конфлікт у Газі. Байден звинуватив ХАМАС у саботажі переговорів і закликав звільнити заручників, включаючи громадян США.

Нагадаємо, Київ і Будапешт працюють над підготовкою "двостороннього документа".

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