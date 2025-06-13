Израиль нанес удар по ядерным и военным объектам Ирана: погиб начальник КСИР Хасейн Салами (видео)

В ночь на 13 июня Израиль начал масштабную военную операцию против Ирана, нанеся серию мощных превентивных ударов по ключевым ядерным и военным объектам на всей территории страны. Под обстрелы попали центры обогащения урана в Натанге и Фордо, ракетные базы в Керманшахе и Хорремабаде, а также стратегические объекты в Тегеране, Исфахане, Куми, Тебризе и других крупных городах.

Об этом сообщает Times of Israel. Одними из главных целей стали военные командиры, ученые-ядерщики и принципиальные инфраструктурные узлы.

Министр обороны Израиля Йоав Галант объявил чрезвычайное положение по всей стране, предупредив о возможном ответе Ирана в виде ракетных обстрелов и атак дронов. "После нашего превентивного удара мы ожидаем ответ Ирана в ближайшее время", - заявил он.

В Израиле временно закрыли международный аэропорт Бен-Гурион, силы ПВО переведены в состояние полной боевой готовности. Авиакомпании также ограничили полеты над Ираком, Иорданией и Ираном.

Утром представитель Армии обороны Израиля, бригадный генерал Эффи Дефрин сообщил, что Иран запустил более 100 беспилотников в сторону Израиля. По его словам, ЦАХАЛ активно работает над их уничтожением. Полет дронов на израильскую территорию может занять несколько часов.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в специальном обращении к нации заявил, что операция была вынужденной из-за критического приближения Ирана к созданию ядерного оружия: "Мы атаковали центр ядерной программы Ирана. Если не остановить Тегеран, он получит ядерное оружие в ближайшие месяцы — и это представляет прямую угрозу".

По словам премьера, Иран уже накопил достаточно высокообогащенного урана для создания девяти атомных бомб и активизировал усилия по его превращению в реальное оружие. Нетаньяху подчеркнул, что операция продлится столько, сколько потребуется.

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По данным иранского агентства IRNA, в результате ударов погибли:

главнокомандующий Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Хосейн Салами,

начальник Генштаба ВС Ирана Мохаммед Багери,

командующий оперативным командованием Голам-Али Рашид.

Также ликвидированы несколько ведущих ядерных ученых, в частности Ферейдун Аббас, Абдулхамид Минучер, Шахида Бехешти и Ахмадрез Золфагари.

По данным иранского телеканала Press TV, в результате ударов в Тегеране погибли пять гражданских, еще около 20 получили ранения. Всего по стране пострадали не менее 50 мирных жителей, среди которых женщины и дети.

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи подтвердил потери среди командования и ученых, пообещав "строгое наказание" Израилю: "Израиль заплатит за это. Они сами избрали горькую судьбу", - заявил Хаменеи.

Израильская армия сообщила, что во время операции было поражено более 100 целей, задействовано 200 истребителей и большое количество высокоточного оружия.

В ответ на атаку Иран совершил запуск более 100 ударных дронов в направлении Израиля, пишет Times Of Israel. Кроме того, Reuters со ссылкой на собеседника в иранских службах безопасности пишет, что "Ответ на нападение Израиля будет жестким и решительным". Чиновник добавил, что ответные детали иранских мер "обсуждаются на самом высоком уровне".

Мировое сообщество активно реагирует на масштабную военную операцию Израиля против Ирана, которая началась с превентивных ударов по ядерным и военным объектам. Отзывы на эти события уже появились в заявлениях правительств, дипломатических ведомств и официальных каналах коммуникации ряда стран.

Об этом сообщает Reuters. Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига предостерег, что конфликт между Израилем и Ираном создает угрозу глобальной безопасности. В то же время, он напомнил об участии Ирана в войне против Украины из-за поставок оружия России. Об этом дипломат заявил на форуме GLOBSEC-2025 в Праге.

В Великобритании премьер Кир Стармер выразил обеспокоенность сообщениями об ударах и призвал стороны немедленно снизить напряжение. По его словам, дипломатия и воздержание должны быть приоритетом в регионе.

Канцлер Германии Фридрих Мерц рассказал, что Беньямин Нетаньяху лично сообщил ему о начале операции. Мерц подчеркнул право Израиля на защиту, призвал избегать дальнейшей эскалации и заявил о готовности Германии использовать дипломатические средства для деэскалации. Он также созвал заседание Совбеза, который принял решение о защите граждан и усилении безопасности израильских объектов в регионе.

Франция, в свою очередь, пристально смотрит за ситуацией. Министр иностранных дел Жан-Ноэль Барро призвал к сдержанности и напомнил о важности избегания действий, которые могут подорвать стабильность. Он также подтвердил право Израиля на самозащиту и подчеркнул необходимость применения дипломатических механизмов.

Резко отрицательную позицию высказала Турция. В Анкаре осудили действия Израиля как провокацию и нарушение международного права. Турецкий МИД обвинил правительство Нетаньяху в нежелании искать дипломатические решения и призвал к немедленному прекращению агрессии.

Япония также выступила с критикой. Министр иностранных дел Такеши Ивая назвал израильские удары обостряющими ситуацию и призвал все стороны к сдержанности ради сохранения мира в регионе.

В Китае выразили обеспокоенность последствиями ударов и заявили о неприемлемости вмешательства в суверенитет Ирана. Представитель МИД Линь Цзянь призвал стороны избегать обострения, в то же время не выразил прямого осуждения действий Израиля.

Саудовская Аравия решительно осудила израильскую операцию, указав на грубое нарушение международного права и посягательство на суверенитет Ирана. В Эр-Рияде призвали к прекращению агрессии и мобилизации усилий для предотвращения дальнейшего расширения конфликта.

Россия, устами пресс-секретаря Владимира Путина Дмитрия Пескова, заявила об осуждении эскалации. МИД РФ готовит развернутое заявление на этот счет.

В Австралии министерша иностранных дел Пенни Вонг также выразила обеспокоенность событиями на Ближнем Востоке, указав на угрозу дальнейшей дестабилизации. Она подчеркнула важность возвращения к дипломатии и диалогу.

Премьер Новой Зеландии Кристофер Лаксон назвал ситуацию на Ближнем Востоке "нежелательным развитием" и предостерег от дальнейших военных действий.

В ООН генеральный секретарь Антониу Гутерреш из-за своего спикера осудил любое военное обострение и отметил угрозу атаки на ядерные объекты Ирана в момент переговоров с США. Он призвал стороны избегать более глубокого конфликта.

В Султанате Оман действия Израиля охарактеризовали как "опасное и безрассудное обострение", нарушающее международное право. Правительство страны возложило ответственность за ситуацию на Израиль и призвало международное сообщество действовать решительно.

МИД Индонезии заявил, что атака рискует еще больше дестабилизировать регион. Джакарта призвала к максимальной сдержанности и избеганию шагов, которые могут привести к более широкому конфликту.

Напомним, Израиль и Хезболла договорились о прекращении огня.

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