Итальянский хлеб за 30 минут: как приготовить фокаччу

Фокачча – это итальянский хлеб, напоминающий пиццу. Она делается из дрожжевого теста с разными топингами – помидорами, зеленью, чесноком.

Ингредиенты:

– мука – 500 г;

– сахар – 1,5 ч. л.;

– дрожжи сухие – 1 ч. л.;

– соль – 1 ч. л.;

– вода – 350-400 мл;

– масло – 30 мл.

Для начинки:

– базилик – 1 пучок;

– чеснок – 2-3 зубчика;

– масло – 2-3 ст. л.;

– твердый сыр – по вкусу;

– помидоры черри – 8-10 шт.;

– соль крупная.

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Способ приготовления:

1. Смешайте муку, сахар и дрожжи. Посолите, добавьте воду и перемешайте. Затем добавьте растительное масло. Накройте пленкой, оставьте подходить на 1 час. Снимите пленку и руками в растительном масле обомните тесто.

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2. Сформируйте из него шар и поставьте в холодильник в сутки.

3. Достаньте тесто из холодильника, снимите пленку. Подготовленную форму застелите пергаментом и присыпьте манкой.

4.Тесто выложите в форму и руками, смазанными маслом, акуратно распределите тесто по форме и подождите, пока оно поднимется.

5. Начинка: все ингредиенты начинки выложите на тесто, полейте оливковым маслом.

6. Выпекайте при температуре 250°C 20-30 минут.

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