Итальянский хлеб за 30 минут: как приготовить фокаччу
Фокачча – это итальянский хлеб, напоминающий пиццу. Она делается из дрожжевого теста с разными топингами – помидорами, зеленью, чесноком.
Ингредиенты:
– мука – 500 г;
– сахар – 1,5 ч. л.;
– дрожжи сухие – 1 ч. л.;
– соль – 1 ч. л.;
– вода – 350-400 мл;
– масло – 30 мл.
Для начинки:
– базилик – 1 пучок;
– чеснок – 2-3 зубчика;
– масло – 2-3 ст. л.;
– твердый сыр – по вкусу;
– помидоры черри – 8-10 шт.;
– соль крупная.
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Способ приготовления:
1. Смешайте муку, сахар и дрожжи. Посолите, добавьте воду и перемешайте. Затем добавьте растительное масло. Накройте пленкой, оставьте подходить на 1 час. Снимите пленку и руками в растительном масле обомните тесто.
2. Сформируйте из него шар и поставьте в холодильник в сутки.
3. Достаньте тесто из холодильника, снимите пленку. Подготовленную форму застелите пергаментом и присыпьте манкой.
4.Тесто выложите в форму и руками, смазанными маслом, акуратно распределите тесто по форме и подождите, пока оно поднимется.
5. Начинка: все ингредиенты начинки выложите на тесто, полейте оливковым маслом.
6. Выпекайте при температуре 250°C 20-30 минут.
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