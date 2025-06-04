Июнь под дождем? синоптики рассказали, стоит ли украинцам ждать большое количество осадков

С началом лета в Украине активизируются грозы. Все чаще фиксируются шквалы и выпадение града.

О том, ожидается значительное количество осадков в июне, рассказала синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха, пишет 24 Канал. По ее словам, в июне количество осадков в Украине предполагается в пределах климатической нормы – примерно от 80 до 120%.

Это соответствует 45-82 мм для равнинных регионов и 103-152 мм для Карпат и отдельных районов Прикарпатья. Птуха объяснила, что для лета типично неравномерное распределение осадков: в некоторых областях их может быть больше, в других — чуть меньше. Впрочем, по стране прогнозируют средние показатели, близкие к привычным для этого месяца.

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Кстати, согласно прогнозу Укргидрометцентра, температура воздуха в июне будет несколько превышать климатическую норму – примерно на 1,5–2 °C.

Как отметила синоптик Наталья Птуха, средняя температура в течение месяца ожидается на уровне +19…+23 °C, а в горных местностях – около +15…+16 °C.

Раньше мы рассказывали, когда станет меньше дождей в Украине.

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