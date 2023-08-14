Из-за аномального налета насекомых на Прикарпатье дороги превратились в каток (видео)

В городе Галич в Ивано-Франковской области заметили необычное нашествие насекомых. Подёнки (Ephemeroptera) слетелись на свет фар автомобилей и засыпали дорогу.

Местные жители сообщают в соцсетях, что из-за нашествия подёнок на дорогах Галича образовался гололед – автомобили буксовали на дорогах.

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Пользователи соцсетей пишут, что такое явление наблюдается здесь каждый год, насекомые облепляют дороги, автомобильные мосты.

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В частности, несколько лет назад эти насекомые оккупировали пешеходный мост через Днестр в Галиче.

Подёнки (Ephemeroptera) – это ряд насекомых, обитающих в пресной воде. Они характеризуются двумя парами крыльев, которые одинаковы по размеру и форме.

Подёнки имеют короткую жизнь, как правило, один-два дня. У взрослых насекомых нет ротового аппарата, и они не питаются. Их единственная цель – размножиться. После спаривания самки откладывают яйца в воду. Личинки поденок живут в воде от одного года до нескольких лет. Они питаются маленькими организмами.

Поденки распространены по всему миру. Они встречаются в различных типах водоемов, таких как озера, реки, ручьи, болота и пруды.

Роение этих насекомых объясняется необходимостью размножиться, поэтому насекомые часто слетаются на свет и облепляют территории. Они взмывают, замирают в воздухе и спускаются.

Ранее ученые из Имперского колледжа Лондона и Международного университета Флориды выяснили, почему бабочки и летучие насекомые двигаются к искусственным источникам света.

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