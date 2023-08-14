Через аномальний наліт комах на Прикарпатті дороги перетворилися на ковзанку (відео)

У місті Галич в Івано-Франківській області помітили незвичне нашестя комах. Одноденки (Ephemeroptera) злетілися на світло фар автомобілів та засипали дорогу.

Місцеві жителі повідомляють у соцмережах, що через нашестя одноденок на дорогах Галича утворилася ожеледиця – автомобілі буксували на дорогах.

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Дописувачі соцмереж пишуть, що таке явище спостерігається тут щороку, комахи обліплюють дороги, автомобільні мости.

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Зокрема, кілька років тому ці комахи окупували пішохідний міст через Дністер у Галичі.

Одноденки (Ephemeroptera) — це ряд комах, які мешкають у прісній воді. Вони характеризуються двома парами крил, які однакові за розміром і формою.

Одноденки мають коротке життя, як правило, один-два дні. У дорослих комах нема ротового апарату, і вони не харчуються. Їхня єдина мета — розмножитися. Після спарювання самки відкладають яйця у воду. Личинки одноденок живуть у воді від одного року до декількох років. Вони харчуються дрібними організмами.

Одноденки поширені по всьому світу. Вони зустрічаються в різних типах водойм, таких як озера, річки, струмки, болота та ставки.

Роїння цих комах пояснюється необхідністю розмножитися, через це комахи часто злітаються на світло й обліплюють території. Вони злітають, завмирають у повітрі та спускаються.

Раніше науковці з Імперського коледжу Лондона та Міжнародного університету Флориди з'ясували, чому метелики та летючі комахи рухаються до штучних джерел світла.

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