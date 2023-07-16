''Наче нашестя прибульців'': українські полярники спостерігали у небі незвичне та рідкісне явище (фото)

Працівники Національного антарктичного наукового центру зазнімкували незвичне та рідкісне явище у небі. Вони назвали його "мрією полярного метеоролога".

"Таке "комбо" якраз нещодавно випало українським метеорологам на "Вернадському".Зранку на небі з'явилися сочевицеподібні (лентикулярні) хмари. Це овальні хмари, витягнуті по горизонталі, з рівними чітко окресленими краями", – повідомили полярники у Фейсбуці.

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Зазначається, що подібні хмари мають яскравий білий колір, іноді з різнокольоровим сяянням, і часто накладаються одна на одну, "неначе стос тарілок".

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"Тож наші полярники жартують, що це антарктичні НЛО, адже вони схожі на космічний корабель прибульців. До того ж через особливості утворення сочевицеподібні хмари не рухаються, а неначе “зависають" в одній точці. Тож поки вони висіли над "Вернадським", сонце опустилося над горизонтом, "підсвітивши" небо в рожевий колір", – йдеться у повідомленні.

Також полярникам вдалося сфотографувати перламутрові хмари. "Вони дуже тонкі, тож на тлі розсіяного світла їх фактично не видно. А от під час заходу сонця, коли воно опускається на кілька градусів нижче горизонту, світло відбивається від кристаликів льоду в хмарах таким чином, що виникає оптичний ефект іризації. Він якраз і “фарбує" хмари в різні кольори", – додали науковці.

Зазначається, що сочевицеподібні і перламутрові хмари навіть в Антарктиді можна побачити нечасто. Для цього потрібні специфічні погодні умови, які бувають здебільшого взимку.

"Крім того, для формування обох видів хмар потрібні "перешкоди", які оминатиме потік повітря, – зазвичай це гірські хребти. Однак, варто відзначити, що ці хмари належать до різних шарів атмосфери: сочевицеподібні, як і більшість хмар, живуть у "вологій" тропосфері й складаються переважно з води, а перламутрові – у "сухій" стратосфері й складаються з кристаликів льоду", – пояснили дослідники.

У квітні, нагадаємо, страхітлива чорна хмара накрила Стамбул.

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