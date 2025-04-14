Нові тарифи на газ із 1 травня: які зміни очікують українських споживачів

В Україні діятимуть фіксовані ціни на газ до 30 квітня 2025 року. Водночас уряд уже встановив нові тарифи, які почнуть діяти з 1 травня та залишатимуться чинними до 31 жовтня 2025 року.

Таким чином, в Україні подовжили дію фіксованих тарифів на газ ще на пів року. Це означає, що українці продовжать сплачувати за газ за нинішніми цінами, повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук, передає "24 Канал".

Головним постачальником газу в Україні виступає компанія "Нафтогаз", яка встановила тариф у розмірі 7,96 грн за кубометр для своїх споживачів. Окрім неї, на ринку діють ще вісім газових компаній, тож їхні абоненти оплачуватимуть послуги згідно з відповідними тарифами.

Тарифи на газ від різних постачальників. Джерело: ''24 Канал''

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Кому доведеться здійснити додаткову оплату за газ

У 2025 році українцям надходитиме "третя платіжка" за газ – у ній враховуватиметься оплата за технічне обслуговування внутрішньобудинкових мереж. Це нововведення торкнеться мешканців багатоповерхівок.

Розмір плати визначатиметься з урахуванням кількох параметрів: протяжності спільних комунікацій, кількості з’єднань типу муфт і встановлених кранів. Загальна вартість обслуговування розподілятиметься між усіма мешканцями будинку.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що в Україні зросли тарифи на комуналку.

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