Вчені виявили планету з хмарами зі скла та металів (відео)

Міжнародна група астрономів відкрила екзопланету, яка затягнута хмарами з металу та скла. Такий склад хмар відображає в космос до 80% світла.

На думку вчених, які опублікували дослідження у журналі Astronomy & Astrophysics, відкриття планети LTT9779b можна вважати важливою віхою у вивченні екзопланет. Небесне тіло розташоване у 260 світлових роках від нашої системи.

Науковці пояснили, що кожна планета має своє альбедо – здатність поверхні чи космічного тіла відбивати та розсіювати випромінення. У Землі воно всього 36%, а у Венери, наприклад, близько 70%

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Якби LTT9779b існувала в Сонячній системі, вона була б порівнянна за яскравістю з Венерою. Екзопланета за розмірами у п'ять разів більша за Землю та подібна на Нептун. Для оберту навколо материнської зірки небесному тілу потрібно 19 годин.

Температура на освітленому боці планети становить 2000 градусів за Цельсієм. Таким чином на ній утворилися хмари з силікатів та металів, включаючи, наприклад, титан.

Нагадаємо, астрономи змогли зафіксувати радіосигнал з далекої галактики, на відстані 8,8 мільярда світлових років від Землі. Він може бути пов'язаний з інопланетною цивілізацією.

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