Ученые обнаружили планету с облаками из стекла и металлов (видео)

Международная группа астрономов открыла экзопланету, затянутую облаками из металла и стекла. Такой состав облаков отражает в космосе до 80% света.

По мнению ученых, опубликовавших исследование в журнале Astronomy & Astrophysics, открытие планеты LTT9779b можно считать важной вехой в изучении экзопланет. Небесное тело расположено в 260 световых годах нашей системы.

Ученые объяснили, что у каждой планеты есть альбедо – способность поверхности или космического тела отражать и рассеивать излучения. У Земли оно всего 36%, а у Венеры, например, около 70%

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Если бы LTT9779b существовала в Солнечной системе, она была бы сравнима по яркости с Венерой. Экзопланета по размерам в пять раз больше Земли и похожа на Нептун. Для оборота вокруг материнской звезды небесному телу нужно 19 часов.

Температура на освещенной стороне планеты составляет 2000 градусов Цельсия. Таким образом, на ней образовались облака из силикатов и металлов, включая, например, титан.

Напомним, астрономы смогли зафиксировать радиосигнал из далекой галактики, в 8,8 миллиарда световых лет от Земли. Он может быть связан с инопланетной цивилизацией.

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