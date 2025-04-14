'Це жахливо, вони зробили помилку' - Трамп відреагував на російську атаку по Сумах

Президент США Дональд Трамп заявив, що, за його словами, Росія "помилково" завдала ракетного удару по Сумах у Вербну неділю, внаслідок чого загинули щонайменше 34 людини.

"Я вважаю, що це була жахлива подія. І мені повідомили, що це була помилка з їхнього боку. Але в будь-якому випадку — це трагедія". Про це пише CNN, Reuters та Fox56news.

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Трамп не уточнив, хто саме надав йому таку інформацію. Водночас він знову повторив свою тезу про те, що за його президентства війна в Україні не розпочалася б.

"Я вважаю, що ця війна — це катастрофа. Вона стала результатом зловживання владою. Якби я був президентом, Сполучені Штати ніколи не дозволили б цій війні початися. Це — ганьба", — зазначив Трамп у розмові з журналістами.

На уточнювальне запитання, що він мав на увазі під "помилкою" Росії, Трамп відповів коротко: "Вони припустилися помилки. Думаю, це так і є. Можете спитати в них".

Нагадаємо, після оголошення перемир’я біженці з України ймовірно втратять правовий статус у ЄС.

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