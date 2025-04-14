'Это ужасно, они совершили ошибку' - Трамп отреагировал на российскую атаку по Сумам

Президент США Дональд Трамп заявил, что, по его словам, Россия "ложно" нанесла ракетный удар по Сумам в Вербное воскресенье, в результате чего погибли по меньшей мере 34 человека.

"Я считаю, что это было ужасное событие. И мне сообщили, что это была ошибка с их стороны. Но в любом случае – это трагедия". Об этом пишет CNN, Reuters и Fox56news.

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Трамп не уточнил, кто именно предоставил ему такую информацию. В то же время он снова повторил свой тезис о том, что при его президентстве война в Украине не началась бы.

"Я считаю, что эта война – это катастрофа. Она явилась результатом злоупотребления властью. Будь я президентом, Соединенные Штаты никогда не позволили бы этой войне начаться. Это позор", — отметил Трамп в разговоре с журналистами.

На уточняющий вопрос, что он имел в виду под "ошибкой" России, Трамп ответил коротко: "Они допустили ошибку. Думаю, это так и есть. Можете спросить у них".

Напомним, после объявления перемирия беженцы из Украины, вероятно, потеряют правовой статус в ЕС.

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