Изменились сроки явки в ТЦК по повестке: что решили в правительстве

Кабинет Министров Украины принял решение о сокращении сроков явки военнообязанных и резервистов в территориальные центры комплектования (ТЦК) по вызову повестки. Теперь, если повестка была отправлена через почтовую отправку, получатель должен явиться в ТЦК в течение 7-10 дней. Раньше эти сроки составляли 14 дней.

Соответствующие изменения были внесены в постановление № 1134, корректирующее порядок мобилизации граждан в особый период. Согласно новым правилам, проживающие в областных центрах граждане должны явиться в ТЦК в течение семи дней, а проживающие в других населенных пунктах — в течение десяти дней после получения повестки.

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Повестки могут отправляться по почте рекомендованной отправкой с сообщением о вручении и описанием вложения. Это упрощает процесс информирования военнообязанных и повышает ответственность за неявку в ТЦК.

Юристы предупреждают о возможных затруднениях с проверкой действительности таких повесток. Адвокат Андрей Стеценко объясняет, что для этого нужно обращать внимание на три ключевых момента: форму повестки, наличие реквизитов получателя и проверку QR-кода через приложение "Резерв+", подтверждающее ее подлинность.

Несмотря на упрощение механизма отправки повесток по почте, эксперты отмечают возможные нюансы, которые могут возникнуть в процессе мобилизации, что требует дополнительного контроля за выполнением новых правил.

Напомним, ранее мы писали, что в Украине планируется обновить систему бронирования работников, которые имеют важное значение для экономики на фоне мобилизации. По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, в настоящее время более 900 тысяч граждан имеют "бронь", и правительство допускает возможность увеличения этого показателя.

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