В Украине с сегодняшнего дня, 1 февраля 2023 года, изменился порядок выплат дополнительного денежного вознаграждения военнослужащим и сотрудникам системы МВД. Это касается сумм в размере 30 тыс. и 100 тыс. гривен (введенные правительством от 28 февраля 2022).

Подход к начислению дополнительного денежного вознаграждения изменится в отношении тыловых подразделений и военнослужащих, находящихся вне зоны боевых действий. Это военнослужащие и сотрудники системы МВД, срочники и курсанты вузов, офицеры управлений и штабов.

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Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины. Отмечается, что выплаты, получаемые военными, задействованными в боевых действиях, не изменятся. Также смена не коснется семей пленных и пропавших без вести — они продолжат получать по 100 тысяч гривен.

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"Теперь выплаты напрямую будут зависеть от районов пребывания военнослужащих, сложности и специфики выполняемых ими боевых или специальных задач", — отмечается в сообщении.

В ГПСУ отметили, что решения об изменении выплат приняты для "срочной необходимости оптимизировать расходы Государственного бюджета Украины". "Также принималось во внимание поручение Министерства экономики Украины от 13 сентября 2022 г. № 16355/6/1-22 относительно формирования единого подхода в определении порядка и условий осуществления выплат, предусмотренных постановлением Кабмина № 168", — добавили в пограничной службе.

Также сообщается, что для повышения уровня социальной защиты военнослужащих и членов их семей с 1 февраля будут увеличены размеры ежемесячного (основного) денежного довольствия (без дополнительного вознаграждения) военнослужащих.

"Так чтобы минимальный его уровень для ВСУ, Национальной гвардии и Государственной пограничной службы Украины, составлял не менее 20 100 гривен, также для лиц рядового и начальствующего состава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям и полицейских Национальной полиции Украины — на уровне не менее 17 000 гривен", – добавили в ГПСУ.

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