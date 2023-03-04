Известная эскортница из Киева получила орден от ГУР и поиздевалась в сети украинцев (фото)

Украинская эскортница из Киева Оксана Волощук, более известная как Ксюша Манекен, получила орден от власти за "помощь военной разведке". Об этом скандал пишут пользователи сети, в том числе военные, возмущенные наглостью девушки, которая уже успела похвастаться своим "достижением".

"И такое бывает, привет Буданов. Награда нашла героя, а ты Саша бегай, может посмертно дадут какую-нибудь игрушку, потому что при жизни не заслужил", – прокомментировал один из пользователей у себя на Facebook.

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Уроженка Кременчуга широко известна в определенных кругах. Она владеет модельным агентством и находится в отношениях с известным украинским блоггером. На ее страницах в соцсетях она показывает свою роскошную жизнь и фотографию.

Вместе с коллегами-блогерами Дашей Квитковой, Сашей Бо и Евгением Таллером они побывали в Офисе Президента и обсудили с советником Михаилом Подоляком "мотивацию населения" во время войны.

Получив орден от ГУР, она опубликовала фото и написала: "А вы такие правильные не получили них@я".

Ранее, Скандальная спикер ГПСУ Иванна Плантовская опубликовала новые откровенные фото из люксового отдыха в ночном клубе в Турции.

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