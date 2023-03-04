Відома ескортниця з Києва отримала орден від ГУР та познущалась у мережі з українців (фото)

Українська ескортниця з Києва Оксана Волощук, більш відома як Ксюша Манекен, отримала орден від влади за "допомогу військовій розвідці". Про це скандал пишуть користувачі мережі, зокрема військові, які обурені нахабністю дівчини, що вже встигла похизуватись своїм "досягненням".

"І таке буває, привіт Буданов. Нагорода знайшла героя, а ти Сашко бігай, може посмертно дадуть якусь цяцьку, бо при житті не заслужив", – прокоментував один із користувачів у себе на Facebook.

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Уродженка Кременчука широко відома в певних колах. Вона володіє модельним агентством та перебуває у стосунках з відомим українським блогером. На її сторінках у соцмережах вона показує своє розкішне життя та фото ню.

Разом з колегами-блогерами Дашою Квітковою, Сашою Бо та Євгеном Таллером вони побували в Офісі Президента і обговорили з радником Михайлом Подоляком "мотивацію населення" під час війни.

Отримавши орден від ГУР вона опублікувала фото та написала: "А вы такие правильные не получили них@я".

Раніше, Скандальна спікерка ДПСУ Іванна Плантовська опублікувала нові відверті фото з люксового відпочинку в нічному клубі в Туреччині.

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