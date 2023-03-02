Как безопасно вывести пятна от свеклы из белой и цветной одежды

Большинство качественных стиральных средств легко справятся с любыми пятнами на одежде, однако пятна от свеклы отмыть не так уж легко. Проще выводить свекольный сок из белых вещей, добавляя отбеливающие средства, однако если вы смазали одежду из цветных тканей, отбеливатель может выесть цвет.

Существует несколько популярных "народных" способов, как устранить пятно от свеклы из ткани. Например, может помочь соль или спирт или водка. Как это сделать – читайте дальше.

Если вы будете отмывать пятно водкой или спиртом, то следует полить жидкость на пятно и оставить на 20-30 минут. Затем смойте пятно и натрите хозяйственным мылом и положите в стиральную машину.

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Помогут избавиться от пятна от свеклы и уксус или лимонная кислота. Одно из этих веществ разбавьте теплой водой и нанесите на пятно. Однако будьте осторожны, дольше чем на 5 минут раствор не нужно оставлять на пятне, потому что он начнет разъедать и краску на одежде. Когда этот способ подействует, смойте пятно теплой водой и положите вещи в стиралку.

Еще несколько советов:

Нагрейте 20 мл водки, добавьте 3 г лимона, нанесите на полчаса в пятно, промойте.

Для белой ткани – 5% раствор аммиака нанесите на пятно и оставьте на 20 минут, промойте холодной водой. Затем нанесите на пятно перекись водорода, протрите пятно и ополосните под проточной водой.

Обезвредить пятно можно и раствором глицерина и желтков, взятых в равных частях. Эти вещества нужно смешать и нанести на пятно, подержать минут 15-25 и смыть.

Выводит свекольные пятна и молоко. Налейте его в миску и замочите в ней часть одежды с пятном на 30 минут, затем хорошо ополосните с применением стирального порошка или моющего средства.

Из тканей разных цветов вывести свекольный сок поможет моющее средство для посуды. Капните его на пятно, потрите, чтобы он вспенился и оставьте на 15 минут, затем смойте теплой водой.

Напомним, вывести масляные пятна из джинсов можно с помощью двух дешевых средств. Раньше мы писали также о режиме стиральной машинки, который лучше не использовать, чтобы вещи не оставались грязными после стирки, а также что делать после стирки, чтобы в стиральной машине не появились плесень и плохой запах. А также что нужно делать

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