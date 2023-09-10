Как будут начисляться жилищные субсидии на новый отопительный сезон

В октябре текущего года гражданам Украины не нужно будет лично обращаться за пересчетом жилищных субсидий на отопительный сезон 2023-2024 годов.

Читайте также: Кто из украинцев может получить 800 грн надбавки к пенсии

Вместо этого Пенсионный фонд Украины автоматически проведет этот процесс. Прессслужба фонда рассказала об этом Львовскому порталу.

Перерасчет будет касаться двух категорий домохозяйств:

Тем, кто получал субсидии на неотапливаемый период 2023 года. Тем, которым субсидия была назначена на неотапливаемый период 2023 года в размере 0,00 гривен.

Органы Пенсионного фонда Украины произведут расчет жилищных субсидий на отопительный сезон после получения следующей информации:

Доходы лиц из Государственного реестра физических лиц – налогоплательщиков и группы плательщиков единого налога для физических лиц – предпринимателей, избравших упрощенную систему налогообложения, предоставленную Государственной налоговой службой Украины.

Видео дня

Доходы лиц и уплату единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование из реестра застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования, предоставленного Пенсионным фондом Украины.

Отсутствие задолженности за коммунальные услуги, подтвержденной организациями-поставщиками жилищно-коммунальных услуг.

Следует заметить, что при расчете жилищных субсидий на отопительный сезон 2023-2024 годов будут учитываться доходы домохозяйства за первые два квартала 2023 года, а доходы в виде пенсии будут учитываться на основе августовской пенсионной выплаты.

Важно отметить, что субсидия на отопительный период 2023-2024 годов может быть назначена только по новому обращению граждан:

Тем, кто летом подавал заявление о прекращении субсидии и пользовался льготой на оплату жилищно-коммунальных услуг, а на отопительный период желает получать жилищную субсидию.

Тем, у кого произошли изменения в составе зарегистрированных лиц, социальном статусе и другие изменения, которые могут повлиять на назначение субсидии.

Напомним, эксперт по социальной политике Андрей Павловский рассказал, изменится ли размер минимальной пенсии до конца 2023 года.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!