Как часто нужно менять подушку и наволочку: советы дерматологов

Медики советуют менять подушку и наволочку регулярно. В противном случае вы будете проблемы с кожей лица.

Об этом пишет Pixel inform.

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Как часто менять

Дерматологи рекомендуют менять наволочку два-три раза в неделю.

Если у вас чувствительная кожа, то лучшим материалом наволочки для вас будет шелк, ведь он является гироаллергенным. Подушку, согласно советам врачей, следует менять минимум раз в два года.

Напомним, мы уже писали, как сохранить юность кожи.

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