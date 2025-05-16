Как докупить страховой стаж до пенсии онлайн: объяснение ПФУ

Уже более двух лет украинцы могут самостоятельно или в пользу других лиц "докупить" страховой стаж без необходимости заключать бумажный договор — все делается онлайн через портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины. Воспользоваться сервисом могут все граждане от 16 лет, зарегистрированные в реестре застрахованных лиц и еще не получающие пенсию по солидарной системе. Также разрешено платить взносы в пользу других лиц.

Об этом сообщает ПФУ. Процесс заключения контракта очень упрощен. Достаточно авторизироваться на портале ПФУ с помощью электронной подписи, Действие. Подписи или GOV.ID, после чего подписать типовой договор о добровольном участии. В разделе, посвященном коммуникации с фондом, следует выбрать вкладку "Договор на добровольное участие" и заполнить персональные данные. При этом можно выбрать, платить за себя или за другого человека. Далее система позволяет перейти непосредственно к уплате взносов либо через сервис Portmone, либо путем загрузки платежного поручения для последующей оплаты в банке.

Размер взноса и периодичность определяются добровольно в зависимости от финансовых возможностей личности. Сумма, поступившая на счет ПФУ, засчитывается до того месяца, когда был произведен платеж. Например, взнос в размере 2000 грн. обеспечивает зачисление месяца страхового стажа, а условная зарплата для расчета пенсии составит более 9000 грн. Если платеж осуществляется в пользу уже работающего, его заработок для исчисления пенсии увеличивается на ту же сумму.

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Следует помнить: если общий доход за месяц превышает максимально разрешенный для начисления страховых взносов, переизбыток автоматически переносится на следующий месяц.

Проверить, был ли внесен вклад, можно в своем кабинете на портале ПФУ — достаточно сгенерировать справку ОК-5 и просмотреть данные за отчетный год. Чтобы неработающее лицо получило полный месяц стажа, нужно уплатить не менее минимального взноса, который сейчас составляет 1760 грн (22% от минимальной зарплаты в 8000 грн).

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