Українцям незабаром перерахують пенсії заднім числом: у кого зростуть виплати одразу за два місяці

В Україні з червня планується проведення перерахунку пенсій для пенсіонерів, які продовжують свою трудову діяльність. Цей перерахунок здійснюватиметься з урахуванням минулих місяців – починаючи з квітня. Розмір доплати залежатиме від тривалості трудового стажу та рівня заробітної плати. Перерахунок стосуватиметься тих осіб, у яких минуло два роки з моменту останнього призначення або перерахунку пенсії.

Пресслужба Пенсійного фонду України інформує, що механізм перерахунку пенсій для працюючих пенсіонерів регламентується частиною четвертою статті 42 Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування", постановою Кабінету Міністрів України від 23 лютого 2024 року № 185, а також постановою правління Пенсійного фонду України від 18 травня 2018 року № 10-1. Про це пише OBOZ.UA.

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"Дата проведення перерахунку пенсій працюючим пенсіонерам – 1 квітня 2025 року. Водночас перерахунок буде проведено після того, як до Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування надійдуть відомості про сплату єдиного внеску за І квартал 2025 року (строк подачі звітів – до 10 травня). Тобто орієнтовно в червні пенсіонери, яким буде проведено перерахунок, отримають збільшені розміри пенсійних виплат та доплату за попередні місяці, починаючи з 1 квітня", – пояснили в ПФУ.

Починаючи з 1 квітня, буде здійснено автоматичний перерахунок пенсій для осіб, які після призначення або останнього перерахунку пенсії продовжували працювати й станом на 1 березня 2025 року мають 24 місяці страхового стажу. Також перерахунок охопить тих, хто має менший стаж, але з моменту призначення чи попереднього перерахунку пенсії минуло два роки.

Пенсіонери, які після виходу на заслужений відпочинок продовжують працювати та мали високий рівень заробітної плати, можуть розраховувати на підвищення пенсій щонайменше на 500 гривень. Наприклад, за наявності 30 років трудового стажу й пенсії у 5 тисяч гривень, після перерахунку виплата може зрости на 333 гривні. Якщо ж пенсія становить 6 тисяч гривень за тих самих умов, надбавка може скласти близько 400 гривень, а при пенсії у 7 тисяч – підвищення сягатиме 562 гривні.

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