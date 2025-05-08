Украинцам вскоре пересчитают пенсии задним числом: у кого вырастут выплаты сразу за два месяца

В Украине с июня планируется проведение перерасчета пенсий для пенсионеров, которые продолжают свою трудовую деятельность. Этот перерасчет будет осуществляться с учетом прошлых месяцев – начиная с апреля. Размер доплаты будет зависеть от продолжительности трудового стажа и уровня заработной платы. Перерасчет будет касаться тех лиц, у которых прошло два года с момента последнего назначения или перерасчета пенсии.

Пресс-служба Пенсионного фонда Украины информирует, что механизм перерасчета пенсий для работающих пенсионеров регламентируется частью четвертой статьи 42 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", постановлением Кабинета Министров Украины от 23 февраля 2024 года № 185, а также постановлением правления Пенсионного фонда Украины от 18 мая 2018 года № 10-1. Об этом пишет OBOZ.UA.

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"Дата проведения перерасчета пенсий работающим пенсионерам – 1 апреля 2025 года. В то же время перерасчет будет проведен после того, как в Государственный реестр общеобязательного государственного социального страхования поступят сведения об уплате единого взноса за I квартал 2025 года (срок подачи отчетов – до 10 мая). То есть ориентировочно в июне пенсионеры, которым будет произведен перерасчет, получат увеличенные размеры пенсионных выплат и доплату за предыдущие месяцы, начиная с 1 апреля", – пояснили в ПФУ.

Начиная с 1 апреля, будет осуществлен автоматический перерасчет пенсий для лиц, которые после назначения или последнего перерасчета пенсии продолжали работать и по состоянию на 1 марта 2025 года имеют 24 месяца страхового стажа. Также перерасчет охватит тех, кто имеет меньший стаж, но с момента назначения или предыдущего перерасчета пенсии прошло два года.

Пенсионеры, которые после выхода на заслуженный отдых продолжают работать и имели высокий уровень заработной платы, могут рассчитывать на повышение пенсий минимум на 500 гривен. Например, при наличии 30 лет трудового стажа и пенсии в 5 тысяч гривен, после перерасчета выплата может вырасти на 333 гривны. Если же пенсия составляет 6 тысяч гривен при тех же условиях, прибавка может составить около 400 гривен, а при пенсии в 7 тысяч – повышение достигнет 562 гривни.

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