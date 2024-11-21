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Война в Украине

Как долго решение ВЛК действует во время мобилизации

Цихоцкая Мария

Как долго решение ВЛК действует во время мобилизации
Во время мобилизации и особенного периода порядок прохождения ВЛК имеет свои особенности

Военно-врачебная экспертиза (ВЛК) является важной составляющей процесса мобилизации военнообязанных и резервистов в Сил обороны Украины. Лица получают вызов на медицинское освидетельствование с помощью повестки или проходят его повторно в установленные законодательством сроки.

Во время мобилизации и особенного периода порядок прохождения ВЛК имеет свои особенности. Согласно постановлению 560 КМУ, резервисты и военнообязанные, ранее предназначенные для комплектования воинских частей, призываются на службу по результатам предварительных медицинских осмотров. Дополнительно проводится опрос о состоянии здоровья. Об этом пишет nv.ua.

Важные аспекты прохождения ВЛК:

  1. Резервисты без жалоб на здоровье не направляются на дополнительное медицинское освидетельствование.
  2. Действующие военнослужащие могут направляться на ВЛК во время лечения ранений, травм или контузий.
  3. Сроки действия медицинских заключений разнятся в зависимости от периода.

В мирное время срок действия справки о пригодности к военной службе составляет пять лет. Подходящим резервистам и военнообязанным выдают мобилизационное распоряжение.

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Особенности прохождения ВЛК при мобилизации:

- лиц, не проходивших медосмотр или срок предварительного решения истек, направляют на военно-врачебную комиссию.

- Во время мобилизации и военного положения срок действия медицинской справки сокращается до одного года.

Таким образом, медицинская справка имеет разные сроки действия: пять лет в мирное время и один год во время военного положения.

Напомним, военнообязанные с этими заболеваниями глаз не подлежат мобилизации.

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Война в Украине