Как гадать на жениха на Татьянин день: 10 лучших способов
В канун Дня святой Татьяны девушки и женщины гадают на свою судьбу и свою любовь. Так они пытаются узнать, когда выйдут замуж и каким будет мужчина.
UAportal предлагает 10 лучших способов гадания на жениха. Среди самых распространенных – спросить имя у незнакомца, гадания на луке, кольца и ряд других.
Имя незнакомца
В ночь с 24 на 25 января нужно выйти на улицы и спросить имя незнакомого мужчины. Таким будет имя и твоего суженого.
Гадание на луке
Перед сном 24 января подумайте, какого бы будущего мужчину вы хотели бы иметь. Если кто-то конкретный, то думайте о нем. Затем возьмите несколько луковиц и напишите на каждые мужские имена знакомых или просто нравящихся.
Далее поставь луковицы в воду и в течение нескольких дней наблюдай, что первая прорастет. Имя суженого будет указано на луке.
Съесть что-нибудь соленое
Перед сном нужно съесть что-нибудь соленое, но воды пить не надо. Однако воды пить не нужно. Засыпая, надо сказать: "Кто мой суженый, кто мой ряженый, тот пить мне даст".
Гадание на любовь на рюмках
Возьмите шесть одинаковых рюмок с водой, а в каждую добавьте важный ингредиент:
- в одну – ложку меда;
- во вторую – соль;
- в третью – лимон;
- в четвертую – серьгу;
- в пятую – вино;
- в шесть – кольцо.
Далее накройте рюмки полотенцем и перемешайте, но не подсматривайте и выберите "свою" - это будет ваша судьба.
- Если рюмка с медом, то будет носить будущий мужчина мягкий характер.
- Если рюмка с солью – попадется ревнивый мужчина.
- Рюмка с лимоном – будущий мужчина будет скучным.
- Рюмка с серьгой – мужчина будет щедрым на подарки
- Рюмка с вином будет веселым, но любителем выпить.
- Рюмка с кольцом – позовут замуж уже в ближайшее время.
Гадание на кольце
На столе положи бумажки с мужскими именами. Затем возьми золотое кольцо, которое предварительно надо насадить на нить, и воды над бумажками. Над которым кольцо сильнее закачается, то твой суженый.
Гадание на яйце
В сыром яйце нужно сделать маленькую дырочку и медленно вылить содержимое в тарелку с водой. Когда белок свернется, можно "читать" свою судьбу:
- дом – венчание,
- зверь – новое знакомство,
- цветок – подарок,
- мужской силуэт – тайный поклонник,
- корабль – дорогая.
Особым знаком считается, если белок опустился на дно. Поэтому в таком случае лучше отложить гадания.
Гадание на статус будущего мужчины
Гадание помогут определить, каким именно будет твой мужчина: бедный или богатый, будет зарабатывать деньги или нет.
Для этого нужно под платок положить следующие предметы: кусок хлеба, кольцо, ключи, конфета, крючок. Который вытащишь, таким будет человек:
- ключи – жених будет бизнесмен,
- кольцо – модник,
- хлеб – богатый,
- крючок – бедный,
- конфета – любитель транжирить, а не зарабатывать деньги.
Гадание на коту
Девушка может погладить кота и узнать, каким будет мужчина.
- если кот замурчит, то жених будет нежным и добрым мужем;
- если кот покажет когти – мужчина будет драчливым;
- если кот мяукает, то мужчина покажется болтливым;
- если кот уйдет, свадьба еще не скоро будет.
Гадание за нитью
Этот способ подойдет для компании девушек. Подругам следует отрезать нити одинаковой длины и поджечь их. Быстрее всего замуж та, у которой первой сгорит нить. Если же нить погасла, то в этом году замуж не выйдешь.
Гадание на зеркале
Наиболее таинственным гаданием считается на зеркале, в котором можно увидеть отражение своего суженого.
В ночь с 24 на 25 января сядь в темной комнате между двумя зеркалами, зажги свечи и всматривайся в "коридор отражений". Через некоторое время можно увидеть силуэт своего суженого, который пойдет к тебе через коридоры.
Напомним, что православная церковь 25 января чтит память святой мученицы Татьяны. В народе праздник называют Татьянин день. Больше о традициях и обычаях этого праздника в материале.
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