Як ворожити на нареченого на Тетянин день: 10 кращих способів

В переддень Дня святої Тетяни дівчата та жінки ворожать на свою долю та своє кохання. Так вони намагаються дізнатися, коли вийдуть заміж та яким буде чоловік.

UAportal пропонує 10 кращих способів ворожіння на нареченого. Серед найбільших поширених – запитати ім'я в незнайомця, гадання на цибулі, каблучці та низка інших.

Ім'я незнайомця

У ніч з 24 на 25 січня потрібно вийти на вулиці та запитати ім'я в незнайомого чоловіка. Таким буде ім'я й твого судженого.

Ворожіння на цибулі

Перед сном 24 січня подумайте, якого б майбутнього чоловіка ви б хотіли мати. Якщо є хтось конкретний, то думайте про нього. Потім візьміть кілька цибулин та напишіть на кожні чоловічі імена знайомих чи просто які подобаються.

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Далі постав цибулини у воду та протягом кількох днів спостерігай, яка першою проросте. Ім'я судженого буде вказано на цибулі.

З'їсти щось солоне

Перед сном потрібно з'їсти щось солоне, але води пити не треба. Проте води пити не треба. Засинаючи, треба промовити: "Хто мій суджений, хто мій ряджений, той пити мені дасть".

Ворожіння на любов на чарках

Візьміть шість однакових чарок з водою, а в кожну додайте важливий інгредієнт:

в одну – ложку меду;

в другу – сіль;

в третю – лимон;

в четверту – сережку;

в п'яту – вино;

в шосту – каблучку.

Далі накрийте чарки рушником та перемішайте, але не підглядайте та оберіть "свою" – то буде ваша доля.

Якщо чарка з медом, то матиме майбутній чоловік м'який характер.

Якщо чарка з сіллю – попадеться ревнивий чоловік.

Чарка з лимоном – майбутній чоловік буде сумним.

Чарка з сережкою – чоловік буде щедрим на подарунки

Чарка з вином – буде веселим, але любителем випити.

Чарка з каблучкою – покличуть заміж вже найближчим часом.

Ворожіння на каблучці

На столі поклади папірці з чоловічими іменами. Потім візьми золоту каблучку, яку попередньо треба насадити на нитку, та води нею над папірцями. Над яким каблучка найсильніше загойдається, то твій суджений.

Ворожіння на яйці

У сирому яйці треба зробити маленьку дірочку та повільно вилити вміст у тарілку з водою. Коли білок згорнеться, можна "читати" свою долю:

дім – вінчання,

звір – нове знайомство,

квітка – подарунок,

чоловічий силует – таємний шанувальник,

корабель – дорога.

Особливим знаком вважається, якщо білок опустився на дно. Тому у такому випадку краще відкласти ворожіння.

Ворожіння на статус майбутнього чоловіка

Ворожіння допоможуть визначити, яким саме буде твій чоловік: бідний чи багатий, зароблятиме гроші чи ні.

Для цього треба під хустку покласти наступні предмети: шматок хліба, каблучка, ключі, цукерка, гачок. Який витягнеш, таким буде чоловік:

ключі – наречений буде бізнесмен,

каблучка – модник,

хліб – багатий,

гачок – бідний,

цукерка – любитель тринькати, а не заробляти гроші.

Ворожіння на котові

Дівчина може погладити кота та дізнатися, яким буде чоловік:

якщо кіт замурчить, то наречений буде ніжним та добрим чоловіком;

якщо кіт покаже кігті – чоловік буде забіякуватим;

якщо кіт нявкає, то чоловік видасться балакучим;

якщо кіт втече, весілля ще не скоро буде.

Ворожіння за ниткою

Цей спосіб підійде для компанії дівчат. Подругам треба відрізати нитки однакової довжини та підпалити їх. Найшвидше заміж та, у якої першою згорить нитка. Якщо ж нитка погасла, то цього року заміж не вийдеш.

Ворожіння на дзеркалі

Найбільш таємничим ворожінням вважається на дзеркалі, у якому можна побачити відображення свого судженого.

У ніч з 24 на 25 січня сядь у темній кімнаті між двома дзеркалами, запали свічки та вдивляйся в "коридор відображень". Через якийсь час можна побачити силует свого судженого, який йтиме до тебе крізь коридори.

Нагадаємо, що православна церква 25 січня вшановує пам'ять святої мучениці Тетяни. У народі свято називають Тетянин день. Більше про традиції та звичаї цього свята, у матеріалі.

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