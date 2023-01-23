25 січня – День Тетяни: історія свята, традиції, прикмети та що не можна робити

Православна церква 25 січня вшановує пам'ять святої мучениці Тетяни. У народі свято називають Тетянин день. Також цього дня святкують День студента, бо Тетяна була покровителькою студентства. Тому 25 січня прийнято ставити свічки і молитися святий Тетяні про успіх в навчанні. Жінки з прекрасним ім'ям відзначають День ангела Тетяни.

Хто така свята мучениця Тетяна

Тетяна була дочкою багатих батьків, які таємно сповідували християнську віру. Тетяна не вийшла заміж, а стала служити у храмі в Римі, допомагала бідним людям.

III століття – це час особливо жорстоких гонінь на християн. Тетяну з її батьком схопили і посадили в храм Зевса, де вимагали поклонитися язичницьким ідолам.

Тортури святої Тетяни розписані на декількох сторінках Житія святих. Кати поводилися особливо жорстоко. За переказами, язичники піддавали юну римську християнку Тетяну страшним тортурам, але на ранок її рани гоїлися. Язичники били дівчину залізними палицями, кинули на арену до голодного лева, який не розірвав її, а покірно лизав ноги, намагалися спалити, але на тілі Тетяни не залишалося ніяких слідів тортур.

Відео дня

Після цього було ухвалено рішення вбити її з допомогою усікновення мечем. День смерті мучениці 25 січня (12 січня за старим стилем) став Тетяниним днем. Після смерті жінки римляни убили і її батька.

День Тетяни: традиції свята

У цей день всі Тетяни отримують привітання від близьких. Для іменинниці Тетяни випікають коровай, по якому пророкують долю. Якщо коровай піднімався горбком в центрі – то дівчину чекала удача і щасливе життя; якщо випічка гладка і без вад – то рік буде спокійним і щасливим; а якщо потріскався коровай – грядуть випробування і складності; а ось якщо корочка занадто зарум'янилася і навіть пригоріла – це означало, що дівчина готова прийняти все, що приготувало їй життя.

За традицією, господині в цей день печуть хліб і пряники у формі сонечка – це робить весну трохи ближче, а сонечко за вікном – яскравіше і тепліше.

На Тетянин день потрібно приготувати смачний обід і нагодувати всіх членів сім'ї, навіть тих, кого немає поруч, потрібно залишити для них тарілку з їжею на столі.

У цей день можна сходити до церкви та помолитися Тетяні. У святої просять мудрості і успіхів у навчанні. Незаміжні дівчата просять хорошого нареченого.

Щоб студентам весь рік щастило в навчанні, їм необхідно відвідати церкву і відстояти молебень на честь святої Тетяни, і тільки після цього приступати до веселощів.

Також у Тетянин день не заведено відмовлятися від роботи й сваритися, особливо у сімейному колі. 25 січня варто бажати всім добра і злагоди. Крім того, цього дня варто утримуватися від алкоголю, а натомість пити трав'яний чи зелений чай.

Народні прикмети

Якщо йде сніг – влітку буде багато дощів.

Теплий вітер 25 січня – прикмета до того, що літо буде посушливим, а урожай – небагатим.

Ясна і морозна погода в Тетянин день – літо буде в міру теплим і без особливих перепадів температури.

Якщо яскраво світить сонце 25 січня – скоро прилетять птахи, і настане весна.

Великі замети в Тетянин день – буде багато хліба.

Заметіль і сильний вітер 25 січня – буде посуха, неврожай і невдала рибалка.

Що не можна робити у Тетянин день

Головна заборона стосується студентства: в університетських колах поганою прикметою вважається вчити конспекти на Тетянин день. Так що зубрити і читати навчальний матеріал 25 січня, особливо перед іспитом, не можна.

Цього дня не можна сваритися і лаятися.

А ще займатися важкою домашньою роботою, а також прати і шити. Не можна перебувати серед безладу і хаосу – це може накликати біду

Також не можна відмовляти в допомозі. Бо нещастя наздонежуть того, хто не допоміг тому, кому була потрібна допомога.

Також раніше не дозволялося втихомирювати студентів – нехай гуляють.

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