Как хранить данные на смартфоне без карты памяти и не загружая внутреннюю память

Встроенная память на многих мобильных устройствах ограничена, и когда она заполняется, телефон может начать работать медленно. Но существует уловка, которая позволяет освободить место на смартфоне без установки дополнительной карты памяти и сохранения всех данных. Об этом сообщает портал itechua.

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Обычно есть два пути для хранения большого количества информации – установка карты памяти или использование облачного хранилища. Однако использование карты памяти имеет свои недостатки, в частности, риск утечки информации.

Использование "облака" также имеет свои ограничения. Во-первых, некоторые сервисы могут взимать плату по достижении определенного объема хранимых данных. Во-вторых, существует потенциальная угроза конфиденциальности из-за возможности утечки личной информации.

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Поэтому можно воспользоваться простым трюком – использовать закладки в мессенджерах как облако. Другими словами, вы можете отправлять файлы самому себе. Таким образом, они будут храниться в облаке и не будут занимать место на внутренней памяти смартфона (но не забудьте удалить отправленные файлы с устройства).

Этот трюк позволяет быстро получать доступ к большому количеству аудио, видео, графических и текстовых файлов без чрезмерной загрузки внутренней памяти телефона.

Напомним, мы уже писали, как измерить расстояние и ровно повесить картину с помощью смартфона.

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