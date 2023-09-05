Как хранить картофель зимой, чтобы не пророс: лайфхак от домохозяек

Сезон сбора картофеля в разгаре и для хозяев пора подготовить место для хранения нового урожая. Неправильное хранение может привести к прорастанию и гниению картофеля.

Об этом пишет Ukr.Media.

Лучшее место для хранения картофеля – это погреб или подвал. Главное – хорошо проверить клубни, выбросить поврежденные, после чего просушить их несколько дней на свежем воздухе перед перемещением в погреб.

Убедитесь, что погреб хорошо проветривается, обработан дезинфицирующими средствами и имеет эффективную вентиляцию. Ящики рекомендуется обработать раствором марганца или положить опилки на дно, чтобы обеспечить дополнительную изоляцию.

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Оптимальная температура для хранения картофеля – от 2 до 4°C. Если он выше, картофель может начать прорастать, а если ниже – замерзнуть и стать сладким по вкусу.

Чтобы предотвратить прорастание картофеля, можно использовать старый народный способ – положить рядом с картофелем деревянный ящик с кислыми яблоками. Яблоки выделяют этилен, который останавливает процесс прорастания картофеля и помогает сохранить его свежесть.

Напомним, мы уже писали, как ускорить процесс варки картофеля.

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