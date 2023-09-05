Як зберігати картоплю взимку, щоб не проросла: лайфхак від домогосподарок

Сезон збору картоплі в розпалі і для господарів настав час підготувати місце для зберігання нового врожаю. Неправильне зберігання може призвести до проростання та гниття картоплі.

Про це пише Ukr.Media.

Найкраще місце для зберігання картоплі - це погріб або підвал. Головне - добре перевірити бульби, викинути пошкоджені, після чого просушити їх кілька днів на свіжому повітрі перед переміщенням до погребу.

Переконайтеся, що погріб добре провітрюється, оброблений дезінфікуючими засобами, та має ефективну вентиляцію. Ящики рекомендується обробити розчином марганцю або покласти тирсу на дно, щоб забезпечити додаткову ізоляцію.

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Оптимальна температура для зберігання картоплі - від 2 до 4°C. Якщо вона вища, картопля може почати проростати, а якщо нижча - замерзнути та стати солодкою на смак.

Щоб запобігти проростанню картоплі, можна використовувати старий народний спосіб - покласти поруч з картоплею дерев'яний ящик із кислими яблуками. Яблука виділяють етилен, який зупиняє процес проростання картоплі і допомагає зберегти її свіжість.

Нагадаємо, ми вже писали, як пришвидшити процес варіння картоплі.

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