Як пришвидши ти процес варіння картоплі: корисний лайфхак

При готуванні картоплі в мундирі часто виникає потреба в часі. Проте, існує цікавий кулінарний прийом, який допоможе зекономити час при варінні.

Для того, щоб швидко відварити картоплю в мундирі, зберігаючи її шкірку, ідеально підходить простий предмет – звичайна зубочистка, пише ТСН.

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Перед тим як покласти картоплю в киплячу воду насамперед проткніть її зубочисткою у кількох місцях. Цей метод допомагає створити дрібні отвори, які сприяють рівномірному проникненню тепла. Завдяки цьому, картопля вариться набагато швидше.

Результатом буде помітне зменшення часу, необхідного для варіння картоплі в мундирі. Зубочистка дозволяє скоротити час приготування на 10-15 хвилин, що може виявитися дуже корисним.

Важливою деталлю є саме використання зубочистки. Вона має оптимальний розмір та структуру для цієї задачі. Відмінною альтернативою, яку можна було б згадати, є використання виделки або ножа, однак це може призвести до створення надто великих отворів у шкірці, що, в свою чергу, може спричинити втрату рідини та зробити картоплю непридатною для салатів чи інших страв.

Якщо зубочистка не є в наявності, можна спробувати інший простий спосіб, який також допоможе зекономити час при варінні картоплі. Перед варінням додайте невелику кількість вершкового масла до каструлі. Розплавлене масло утворить плівку на поверхні води, яка утримуватиме тепло та зменшить випаровування води. Це пришвидшить процес варіння завдяки інтенсивнішому нагріванню.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, чим можна замінити картоплю у стравах.

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