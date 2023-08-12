Как ускорив ты процесс варки картофеля: полезный лайфхак

При приготовлении картофеля в мундире часто возникает потребность во времени. Однако существует интересный кулинарный прием, который поможет сэкономить время при варке.

Для того чтобы быстро отварить картофель в мундире, сохраняя его кожуру, идеально подходит простой предмет – обычная зубочистка, пишет ТСН.

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Перед тем как положить картофель в кипящую воду, прежде всего проткните его зубочисткой в нескольких местах. Этот метод помогает создать мелкие отверстия, способствующие равномерному проникновению тепла. Благодаря этому, картофель варится гораздо быстрее.

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Результатом будет заметное уменьшение времени, необходимого для варки картофеля в мундире. Зубочистка позволяет сократить время приготовления на 10-15 минут, что может оказаться очень полезным.

Важной деталью является использование зубочистки. Он имеет оптимальный размер и структуру для этой задачи. Отличительной альтернативой, которую можно было бы упомянуть, является использование вилки или ножа, однако это может привести к созданию слишком больших отверстий в кожуре, что, в свою очередь, может привести к потере жидкости и сделать картофель непригодным для салатов или других блюд.

Если зубочистка не имеется, можно попробовать другой простой способ, который также поможет сэкономить время при варке картофеля. Перед варкой добавьте небольшое количество сливочного масла в кастрюлю. Расплавленное масло образует пленку на поверхности воды, которая будет удерживать тепло и уменьшит испарение воды. Это ускорит процесс варки благодаря более интенсивному нагреву.

Напомним, ранее мы писали о том, чем можно заменить картофель в блюдах.

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