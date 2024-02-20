Как индексация пенсий повлияет на инвалидов ІІІ группы в 2024 году
В марте 2024 года в Украине состоится очередная индексация пенсий, которая коснется не только пожилых людей, но и лиц с инвалидностью.
Индексация пенсий в марте 2024 года приведет к увеличению выплат для людей с инвалидностью ІІІ группы. Окончательная сумма будет зависеть от индивидуальных показателей, таких как группа инвалидности, причина инвалидности и размер пенсии по возрасту, пишет 24 Канал.
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Прогнозы по индексации:
- Точный размер повышения пока неизвестен, но ожидается, что он составит около 13%.
- Правительство прогнозирует, что средняя пенсия в Украине после индексации вырастет до 6 тысяч гривен.
Влияние индексации на пенсии по инвалидности ІІІ группы:
- Выплаты для людей с инвалидностью ІІІ группы рассчитываются как 50% от пенсии по возрасту.
- Индексация приведет к увеличению пенсий всем группам инвалидов, но окончательная сумма будет зависеть от индивидуальных показателей.
Факторы, влияющие на размер пенсии по инвалидности:
- Группа инвалидности: ІІІ группа дает право на 50% от пенсии по возрасту.
- Причина инвалидности:
- Болезни вследствие аварии на ЧАЭС или ликвидаторы: зарплата, полученная в зоне отчуждения в период с 1986 по 1990 годы, или пятикратная величина минимальной зарплаты на 1 января соответствующего года.
- Пострадавшие в результате войны: 60% от суммы денежного довольствия.
Примеры расчета пенсии после индексации:
- Пенсия по возрасту: 4000 грн
- Пенсия по инвалидности ІІІ группы: 2000 грн (50% от 4000 грн)
- После индексации:
- Увеличение: 260 грн (13% от 2000 грн)
- Окончательная сумма: 2260 грн. (2000 грн. + 260 грн.)
Важно:
- Эта статья носит только информационный характер.
- Точные суммы пенсий после индексации будут объявлены позже.
- Для получения подробной информации о своей пенсии рекомендуется обратиться в Пенсионный фонд Украины.
Прочие выплаты, зависящие от пенсии:
- Доплаты за сверхурочный стаж
- Доплаты за особые условия труда
- надбавки за выслугу лет
Напомним, украинцы могут получить прибавку к пенсии.
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