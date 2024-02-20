Как индексация пенсий повлияет на инвалидов ІІІ группы в 2024 году

В марте 2024 года в Украине состоится очередная индексация пенсий, которая коснется не только пожилых людей, но и лиц с инвалидностью.

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Индексация пенсий в марте 2024 года приведет к увеличению выплат для людей с инвалидностью ІІІ группы. Окончательная сумма будет зависеть от индивидуальных показателей, таких как группа инвалидности, причина инвалидности и размер пенсии по возрасту, пишет 24 Канал.

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Прогнозы по индексации:

Точный размер повышения пока неизвестен, но ожидается, что он составит около 13%.

Правительство прогнозирует, что средняя пенсия в Украине после индексации вырастет до 6 тысяч гривен.

Влияние индексации на пенсии по инвалидности ІІІ группы:

Выплаты для людей с инвалидностью ІІІ группы рассчитываются как 50% от пенсии по возрасту.

Индексация приведет к увеличению пенсий всем группам инвалидов, но окончательная сумма будет зависеть от индивидуальных показателей.

Факторы, влияющие на размер пенсии по инвалидности:

Группа инвалидности: ІІІ группа дает право на 50% от пенсии по возрасту.

ІІІ группа дает право на 50% от пенсии по возрасту. Причина инвалидности: Болезни вследствие аварии на ЧАЭС или ликвидаторы: зарплата, полученная в зоне отчуждения в период с 1986 по 1990 годы, или пятикратная величина минимальной зарплаты на 1 января соответствующего года. Пострадавшие в результате войны: 60% от суммы денежного довольствия.



Примеры расчета пенсии после индексации:

Пенсия по возрасту: 4000 грн

4000 грн Пенсия по инвалидности ІІІ группы: 2000 грн (50% от 4000 грн)

2000 грн (50% от 4000 грн) После индексации: Увеличение: 260 грн (13% от 2000 грн) Окончательная сумма: 2260 грн. (2000 грн. + 260 грн.)



Важно:

Эта статья носит только информационный характер.

Точные суммы пенсий после индексации будут объявлены позже.

Для получения подробной информации о своей пенсии рекомендуется обратиться в Пенсионный фонд Украины.

Прочие выплаты, зависящие от пенсии:

Доплаты за сверхурочный стаж

Доплаты за особые условия труда

надбавки за выслугу лет

Напомним, украинцы могут получить прибавку к пенсии.

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