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Суспільство

Як індексація пенсій вплине на інвалідів ІІІ групи у 2024 році

Ігор Романько

Як зміниться пенсія по інвалідності 3 групи після індексації у 2024 році

У березні 2024 року в Україні відбудеться чергова індексація пенсій, яка зачепить не лише літніх людей, але й осіб з інвалідністю.

Індексація пенсій у березні 2024 року призведе до збільшення виплат для людей з інвалідністю ІІІ групи. Остаточна сума буде залежати від індивідуальних показників, таких як група інвалідності, причина інвалідності та розмір пенсії за віком, пише 24 Канал.

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Прогнози щодо індексації:

  • Точний розмір підвищення поки невідомий, але очікується, що він становитиме близько 13%.
  • Уряд прогнозує, що середня пенсія в Україні після індексації зросте до 6 тисяч гривень.

Вплив індексації на пенсії по інвалідності ІІІ групи:

  • Виплати для людей з інвалідністю ІІІ групи розраховуються як 50% від пенсії за віком.
  • Індексація призведе до збільшення пенсій для всіх груп інвалідів, але остаточна сума буде залежати від індивідуальних показників.

Фактори, що впливають на розмір пенсії по інвалідності:

  • Група інвалідності: ІІІ група дає право на 50% від пенсії за віком.
  • Причина інвалідності:
    • Хвороби внаслідок аварії на ЧАЕС або ліквідатори: зарплата, отримана в зоні відчуження в період з 1986 по 1990 роки, або ж п'ятикратна величина мінімальної зарплати на 1 січня відповідного року.
    • Постраждалі внаслідок війни: 60% від суми грошового забезпечення.

Приклади розрахунку пенсії після індексації:

  • Пенсія за віком: 4000 грн
  • Пенсія по інвалідності ІІІ групи: 2000 грн (50% від 4000 грн)
  • Після індексації:
    • Збільшення: 260 грн (13% від 2000 грн)
    • Остаточна сума: 2260 грн (2000 грн + 260 грн)

Важливо:

  • Ця стаття має лише інформаційний характер.
  • Точні суми пенсій після індексації будуть оголошені пізніше.
  • Для отримання детальної інформації про свою пенсію рекомендується звернутися до Пенсійного фонду України.

Інші виплати, які залежать від пенсії:

  • Доплати за понаднормовий стаж
  • Доплати за особливі умови праці
  • надбавки за вислугу років

Нагадаємо, українці можуть отримати надбавку до пенсії.

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