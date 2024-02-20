Як індексація пенсій вплине на інвалідів ІІІ групи у 2024 році
У березні 2024 року в Україні відбудеться чергова індексація пенсій, яка зачепить не лише літніх людей, але й осіб з інвалідністю.
Індексація пенсій у березні 2024 року призведе до збільшення виплат для людей з інвалідністю ІІІ групи. Остаточна сума буде залежати від індивідуальних показників, таких як група інвалідності, причина інвалідності та розмір пенсії за віком, пише 24 Канал.
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Прогнози щодо індексації:
- Точний розмір підвищення поки невідомий, але очікується, що він становитиме близько 13%.
- Уряд прогнозує, що середня пенсія в Україні після індексації зросте до 6 тисяч гривень.
Вплив індексації на пенсії по інвалідності ІІІ групи:
- Виплати для людей з інвалідністю ІІІ групи розраховуються як 50% від пенсії за віком.
- Індексація призведе до збільшення пенсій для всіх груп інвалідів, але остаточна сума буде залежати від індивідуальних показників.
Фактори, що впливають на розмір пенсії по інвалідності:
- Група інвалідності: ІІІ група дає право на 50% від пенсії за віком.
- Причина інвалідності:
- Хвороби внаслідок аварії на ЧАЕС або ліквідатори: зарплата, отримана в зоні відчуження в період з 1986 по 1990 роки, або ж п'ятикратна величина мінімальної зарплати на 1 січня відповідного року.
- Постраждалі внаслідок війни: 60% від суми грошового забезпечення.
Приклади розрахунку пенсії після індексації:
- Пенсія за віком: 4000 грн
- Пенсія по інвалідності ІІІ групи: 2000 грн (50% від 4000 грн)
- Після індексації:
- Збільшення: 260 грн (13% від 2000 грн)
- Остаточна сума: 2260 грн (2000 грн + 260 грн)
Важливо:
- Ця стаття має лише інформаційний характер.
- Точні суми пенсій після індексації будуть оголошені пізніше.
- Для отримання детальної інформації про свою пенсію рекомендується звернутися до Пенсійного фонду України.
Інші виплати, які залежать від пенсії:
- Доплати за понаднормовий стаж
- Доплати за особливі умови праці
- надбавки за вислугу років
Нагадаємо, українці можуть отримати надбавку до пенсії.
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