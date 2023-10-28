Как избавиться от белых жучков в горшках с цветами: простые советы

Насекомые в цветочных горшках могут стать настоящей невероятной заботой как для опытных садоводов, так и для новичков. Кажется, они появляются неоткуда, но стоит отметить, что это миф.

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К сожалению, иностранные эксперты выяснили, что эти нежелательные гости далеко не всегда приходят из специальных мест и имеют несколько путей попасть в ваши цветочные горшки, пишет УНИАН.

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Жукам и пчелам нравится садиться на цветы, поэтому иногда это может быть причиной их возникновения в горшке. В таком случае можно внедрить несколько методов здорового хозяйствования, которые помогут избежать этой проблемы, а именно не использовать подобную почву во всех горшках.

Если же земля для цветков все же отнесется к обесцвеченным, дальше важно определить, откуда именно прибыли жучки. Это важно, поскольку способ борьбы зависит от определения вида насекомого.

Тля – одна из самых распространенных вредителей. Она имеет разный оттенок белого цвета, и отличается тем, что охотится за растениями, потребляя их соки и прокалывая стебли. Это приводит к засыханию цветов и способствует быстрому размножению вредителя, а также распространению вирусных заболеваний.

С тлей следует бороться, используя чесночный, луковый, цитрусовый или табачный настой, а также мыльный раствор для полива растений. Иначе, в случае неудачного контроля следует перейти к биологическим препаратам, которые помогут справиться с этой проблемой.

Белокрылка, похожая на изящную молью, наносит гораздо меньше вреда. Она также питается соками растений, но слишком часто использование инсектицидов может не оказывать на нее большого влияния.

Однако, к сожалению, самая плохая из всех - это мокрица, она имеет своеобразный вид и активность ночью, и в большинстве своем может наносить вред растениям. Мокрица используется в качестве влажных мест, поэтому важно не слишком злоупотреблять поливом цветов, регулярно извлекать лишнюю влагу из поддонов и проветривать растения. Эти мероприятия помогут избежать желаемых гостей в цветочных горшках.

Делая правильный выбор метода борьбы с насекомыми, вы сможете поддерживать здоровье и хорошую внешность комнатных растений.

Напомним, что в большинстве своем комнатные растения вполне безопасны, но некоторые из них – токсичны для детей и животных. Токсическими могут быть листья, сок или луковицы.

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