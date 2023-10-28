Як позбутись білих жучків у горщиках з квітами: прості поради

Комахи в квіткових горщиках можуть стати справжньою неймовірною турботою для як досвідчених садівників, так і для новачків. Здається, вони з'являються нізвідки, але варто відзначити, що це – міф.

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На жаль, іноземні експерти з'ясували, що ці небажані гості далеко не завжди приходять зі спеціальних місць, і мають кілька шляхів потрапити до ваших квіткових горщиків, пише УНІАН.

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Жукам і бджолам подобається сідати на квіти, тому іноді це може бути причиною їхнього виникнення у вашому горщику. У такому випадку можна впровадити кілька методів здорового господарювання, які допоможуть уникнути цієї проблеми, а саме не використовувати схожий ґрунт у всіх горщиках.

Якщо ж земля для квіток все ж зарахується до знебарвлених, далі важливо визначити, звідки саме прибули жучки. Це важливо, оскільки спосіб боротьби залежить від визначення виду комахи.

Попелиця – одна з найпоширеніших шкідників. Вона має різний відтінок білого кольору, і вирізняється тим, що полює на рослини, споживаючи їхні соки і проколюючи стебла. Це призводить до засихання квітів і сприяє швидкому розмноженню шкідника, а також розповсюдженню вірусних захворювань.

З попелицею варто боротися, використовуючи часниковий, цибульний, цитрусовий або тютюновий настій, а також мильний розчин для поливу рослин. Інакше, в разі невдалого контролю, варто перейти до біологічних препаратів, які допоможуть впоратися з цією проблемою.

Білокрилка, схожа на витончену міллю, завдає значно менше шкоди. Вона також харчується соками рослин, але надто часто використання інсектицидів може не мати на неї великого впливу.

Однак на жаль, найгірша з усіх - це мокриця, вона має своєрідний вигляд та активність вночі, і здебільшого може завдавати шкоди рослинам. Мокриця використовується як вологі місця, тому важливо не надто зловживати поливом квітів, регулярно витягувати лишню вологу з піддонів та провітрювати рослини. Ці заходи допоможуть уникнути бажаних гостей в квіткових горщиках.

Роблячи правильний вибір методу боротьби з комахами, ви зможете підтримувати здоров'я та гарну зовнішність своїх кімнатних рослин.

Нагадаємо, що здебільшого кімнатні рослини цілком безпечні, але деякі з них – токсичні для дітей і тварин. Токсичними можуть бути листя, сік або цибулини.

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