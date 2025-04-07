Росіяни має на меті продовження війни, а не встановлення миру - МЗС Польщі

Міністерство закордонних справ Польщі заявило, що чергові атаки Росії на території України та загибель мирних мешканців свідчать про те, що Кремль зацікавлений у продовженні війни, а не у встановленні миру.

Про це повідомляється в офіційній заяві МЗС Польщі у соцмережі Х (Twitter).

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"Польща рішуче засуджує нові атаки Росії на Україну. Відповідальність за загибель мирних жителів і знищення цивільної інфраструктури має нести саме Росія.

Останні дії Москви чітко вказують на те, що її ціллю є не мир, а подальше ведення війни".

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