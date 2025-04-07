Ціна біткоіна опустилася нижче $75 000 на тлі торговельної напруги

У понеділок, 7 квітня, біткоїн не втримався на ключовому рівні підтримки та опустився нижче $75 000. Це падіння стало реакцією на посилення міжнародної торговельної напруги, що активно тисне на ринки. Традиційні біржі відреагували падінням — зокрема, ф’ючерси на індекс Dow Jones втратили понад 900 пунктів. Усе це посилило загальну тривожність серед інвесторів, які дедалі обережніше ставляться до ризикових активів, включно з криптовалютами.

Цей ціновий рух біткоїна супроводжувався несподіваним зміцненням австралійського долара, що є важливим індикатором настроїв на глобальних ринках. Пара AUD/USD після короткочасного падіння до 0,5930 відновилася до 0,6011. Така реакція може свідчити про те, що ринки досягли локального дна в розпродажі ризикових активів. Для криптоінвесторів це важливо — історично австралійський долар часто "передбачає" перелом у ризикових трендах ще до того, як це відчутно на крипторинку.

Ще у січні трейдери звертали увагу на формування фігури технічного аналізу — "подвійна вершина" — яка часто сигналізує про наближення до корекції. Нинішнє зниження до зони $70 000–$75 000 цілком вписується в цей сценарій. Хоча рух вниз виглядає стрімким, для тих, хто давно на ринку, це не новина — подібні відступи вже траплялися під час попередніх бичачих циклів. Паніки серед досвідчених учасників поки не спостерігається.

Більше того, зниження ціни розглядається деякими аналітиками як здорове "перезавантаження" після стрімкого зростання останніх місяців. Ринок потребує корекцій, аби уникнути перегріву, й поточне зниження може дати новий старт. З огляду на те, що фундаментальні фактори підтримки — такі як обмежена емісія біткоїна, інституційний інтерес і майбутній халвінг — залишаються актуальними, багато хто сприймає ситуацію не як проблему, а як підготовку до наступного етапу росту.

Для тих, хто слідкує за крипторинком, зараз — час не панікувати, а мислити стратегічно. Купувати на просадці — не нова ідея, але завжди ризикована, якщо не мати чіткого плану. Інвестори, які тримають довгострокові позиції, зазвичай витримують подібні коливання спокійніше. Натомість новачкам варто утриматись від емоційних рішень і зосередитися на аналізі, а не на заголовках. Волатильність — частина гри, але раціональність — її ключ до перемоги.

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