Біткоїн тримається впевнено, поки традиційні ринки падають

Світові фінансові ринки опинилися під серйозним тиском після того, як Дональд Трамп оголосив про впровадження нових дзеркальних мит у відповідь на дії зовнішніх партнерів. Це спричинило стрімке падіння фондових індексів — лише за два дні американський ринок втратив понад $5 трильйонів. Nasdaq 100 увійшов у фазу ведмежого тренду, а S&P 500 опустився до найнижчого рівня за останні одинадцять місяців. У той час як традиційні інвестори поспішали виводити кошти, крипторинок показав зовсім іншу поведінку.

На тлі загального обвалу криптовалюти втратили значно менше. Біткоїн зазнав зниження на приблизно 6%, тоді як індекс Nasdaq втратив близько 11%. Загальний крипторинок, за даними CoinDesk 20, скоротився на 4,9%. Порівняно з традиційними фінансовими активами, така динаміка виглядає доволі помірною. Для тих, хто активно слідкує за криптовалютами, це — чергове підтвердження, що цифрові активи поводяться інакше в умовах турбулентності, не піддаючись паніці у тому ж масштабі.

На думку аналітиків банку Standard Chartered, біткоїн дедалі більше перетворюється на реальний інструмент хеджування не лише фінансових, а й геополітичних ризиків. Аналітик Джеффрі Кендрік зазначив, що BTC нині можна розглядати як "захист від ізоляції США" — тобто інструмент збереження капіталу в умовах політичної та економічної нестабільності. У своїх спостереженнях він навіть підкреслив, що з-поміж усіх компаній із "Магічної сімки", лише Microsoft змогла показати кращу динаміку, ніж біткоїн під час останнього обвалу.

Для криптоінвесторів це не просто аналітика — це конкретна відповідь на запитання, чи готова крипта до реальних викликів. Із кожною подібною ситуацією біткоїн дедалі впевненіше доводить свою здатність бути не лише спекулятивним активом, а й засобом збереження вартості. Це особливо важливо для новачків на ринку, які шукають точки опори серед нестабільної економічної реальності. Поведінка BTC доводить: криптовалюта поступово вбудовується у глобальну фінансову екосистему, навіть якщо не всі це одразу помічають.

Позитивно відреагували й деякі компанії, пов’язані з криптовалютною інфраструктурою. Наприклад, акції майнінгової компанії MARA Holdings зросли на 0,6%, Core Scientific додала 0,4%, а MicroStrategy, яка утримує понад 528 тисяч біткоїнів, показала зростання аж на 4%. Це різко контрастує з глибоким падінням традиційних фондових гігантів і демонструє інтерес інвесторів до проєктів, пов’язаних із цифровими активами. Якщо поточна тенденція збережеться, криптовалюти можуть остаточно закріпити за собою статус не лише альтернативи, а й повноцінної фінансової основи на майбутнє.

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