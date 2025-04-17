Дощі на підході: які області накриють зливи та як довго триватиме негода

У кількох регіонах України найближчим часом пройдуть дощі та грози. Негода затримається на кілька днів.

Про це йдеться в даних Укргідрометцентру. Упродовж найближчих трьох діб переважно спостерігатиметься суха погода. Проте в ніч на 17 квітня на території Чернігівської та Сумської областей можливі опади. Удень 18 квітня дощитиме на Закарпатті та у районах Прикарпаття, а 19 квітня дощі та окремі грози охоплять більшість західних регіонів.

Опади, за прогнозами, будуть незначними й короткочасними. Сильного дощу наразі не очікується. Вітер –переважно з південного сходу, його швидкість становитиме 5–12 м/с.

Температурний фон

Температура повітря продовжить зростати. Вночі стовпчики термометрів коливатимуться в межах +5…+12 °C, удень – від +8 до +23 °C. На Закарпатті можливе підвищення до +26 °C. У суботу, 19 квітня, у західних областях очікується +15…+20 °C.

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Великодній прогноз

За попередніми даними, у суботу, 20 квітня, на Великдень, місцями можливі опади. Зокрема, дощі можуть пройти у Закарпатській, Івано-Франківській, Чернівецькій та Львівській областях.

А вже з понеділка, 21 квітня, парасолі можуть стати в пригоді жителям усіх західних областей. Ймовірні дощі також у Києві, на Київщині та Чернігівщині.

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