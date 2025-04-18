Яка категорія українських пенсіонерів має право на додаткову виплату у 150 грн

В Україні пенсіонери, які мають на утриманні дітей віком до 18 років, можуть отримувати додаткову грошову допомогу до основної пенсії. У 2025 році порядок призначення та розмір цієї доплати залишаються незмінними.

Як повідомили у пресслужбі однієї з міських рад, така надбавка передбачена законодавством — зокрема законами "Про пенсійне забезпечення" та "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування". Про це пише Новини.Live.

Доплата доступна лише тим пенсіонерам, які не працюють і отримують пенсію за віком, інвалідністю або за вислугу років. Умовою для її призначення є наявність на утриманні неповнолітніх дітей. Якщо пенсіонер офіційно працевлаштований або зареєстрований як підприємець, надбавка не надається. Також вона не призначається тим, хто вже отримує інші види соціальної допомоги згідно з законами про підтримку осіб, які не мають права на пенсію, або осіб з інвалідністю.

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У 2025 році розмір надбавки становить 150 гривень на кожну дитину. Щоб її оформити, необхідно звернутися до територіального підрозділу Пенсійного фонду України за місцем проживання. Під час візиту потрібно подати заяву та надати пакет документів: паспорт, ідентифікаційний код, трудову книжку, свідоцтво про народження дитини та довідку про утримання непрацездатних членів родини.

Доплату надають до моменту досягнення дитиною 18 років, однак її можуть припинити, якщо пенсіонер влаштується на роботу або відкриє власну справу. У такому разі про зміну обставин обов’язково слід повідомити Пенсійний фонд.

Як тільки особа працевлаштовується або реєструється як фізична особа-підприємець, виплату надбавки автоматично припиняють.

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